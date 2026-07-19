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سلیمی در گفت‌وگو با ایلنا:

زمان تشکیل جلسات صحن علنی مجلس توسط سخنگوی هیات رئیسه اعلام می‌شود

زمان تشکیل جلسات صحن علنی مجلس توسط سخنگوی هیات رئیسه اعلام می‌شود
کد خبر : 1815301
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یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبر برگزاری جلسات صحن علنی مجلس گفت: زمان تشکیل جلسات توسط سخنگوی هیات رئیسه اعلام خواهد شد.

علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به تائید مصوبه برگزاری جلسات مجلس در زمان اضطرار مسیر برای برگزاری جلسات در بستر فضای مجازی فراهم شده است.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بستر فضای مجازی همه سازوکارهایی که برای جلسات حضوری بوده است، همگی در این جلسات هم رعایت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دادن رأی توسط نمایندگان، اخطار، اعلام موافق و مخالف درباره موضوعات مطرح شده در صحن و نطق در این جلسات همانند صحن علنی خواهد بود.

سلیمی در پایان گفت: زمان تشکیل جلسات توسط سخنگوی هیات رئیسه اعلام خواهد شد.

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