علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به تائید مصوبه برگزاری جلسات مجلس در زمان اضطرار مسیر برای برگزاری جلسات در بستر فضای مجازی فراهم شده است.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بستر فضای مجازی همه سازوکارهایی که برای جلسات حضوری بوده است، همگی در این جلسات هم رعایت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دادن رأی توسط نمایندگان، اخطار، اعلام موافق و مخالف درباره موضوعات مطرح شده در صحن و نطق در این جلسات همانند صحن علنی خواهد بود.

سلیمی در پایان گفت: زمان تشکیل جلسات توسط سخنگوی هیات رئیسه اعلام خواهد شد.

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