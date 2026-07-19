خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای عملیات انفجار کنترل شده در شهرستان کوهرنگ

اجرای عملیات انفجار کنترل شده در شهرستان کوهرنگ
کد خبر : 1815292
لینک کوتاه کپی شد.

‌امروز عملیاتی باعنوان انفجار کنترل شده توسط متخصصین و سازمان‌های مربوطه در نقاطی از شهرستان کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری اجرا خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد عملیاتی باعنوان انفجار کنترل شده توسط متخصصین و سازمان‌های مربوطه در نقاطی از شهرستان کوهرنگ اجرا خواهد شد. این عملیات کاملاً برنامه‌ریزی شده، ایمن و تحت نظارت دقیق مهندسین متخصص است و هیچ‌گونه خطری برای مردم و محیط زیست ندارد.

این نهاد از تمامی شهروندان خواست در صورت شنیدن صدا‌های مربوط به این عملیات، هرگز نگران نشوند و از انتشار اخبار غیررسمی و شایعات در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند، این اقدامات در چارچوب استاندارد‌های ایمنی و با هدف خدمت‌رسانی به مردم انجام می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل