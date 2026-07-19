اجرای عملیات انفجار کنترل شده در شهرستان کوهرنگ

به گزارش ایلنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد عملیاتی باعنوان انفجار کنترل شده توسط متخصصین و سازمان‌های مربوطه در نقاطی از شهرستان کوهرنگ اجرا خواهد شد. این عملیات کاملاً برنامه‌ریزی شده، ایمن و تحت نظارت دقیق مهندسین متخصص است و هیچ‌گونه خطری برای مردم و محیط زیست ندارد.