به گزارش ایلنا، در راستای توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل علمی، پژوهشی و تخصصی، نشست انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان کانون وکلای دادگستری مرکز و پژوهشگاه قوه قضاییه در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

در این نشست، محمد محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای مرکز، سید علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه به همراه محمدرضا زندی، حسین زرینی و امیرحسین محبعلی از سوی این پژوهشگاه و سجاد شکوری‌راد، سیامک پاکباز و احمد رحیمی، از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز حضور داشتند.

در جریان این نشست، ضمن تبادل نظر درباره ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک، تفاهم‌نامه همکاری و سند اجرایی آن مشتمل بر جزئیات برنامه‌ها، اقدامات مشترک و زمان‌بندی اجرای آن‌ها میان طرفین امضا شد.

اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه، نمایندگان دو طرف در اجرای این تفاهم‌نامه تعیین شدند. همچنین مقرر شد دبیرخانه اجرایی این تفاهم‌نامه نیز در اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز مستقر شود.

این همکاری می‌تواند گامی مؤثر در جهت تقویت ارتباط میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی، توسعه مطالعات و پژوهش‌های کاربردی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی وکلای دادگستری و پژوهشگران حوزه حقوق باشد.