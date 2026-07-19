عزیزی:
اگر سربازان آمریکایی منظور رهبر انقلاب را میدانستند، یک ثانیه را هم برای فرار از دست نمیدادند
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رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره درسهای فراموشنشدنی گفت: اگر نیروهای آمریکایی از معنای این سخنان آگاه بودند، حتی یک ثانیه را هم برای فرار از دست نمیدادند.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در حساب شخصی خود در ایکس نوشت:
اگر سربازان آمریکایی میدانستند اشاره رهبر حکیم و مقتدر به درسهای فراموش نشدنی یعنی چه، حتی یک ثانیه را هم برای فرار از دست نمیدادند...