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سیاسی



مجلس ۲۸ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۰:۳۴

عزیزی:

اگر سربازان آمریکایی منظور رهبر انقلاب را می‌دانستند، یک ثانیه را هم برای فرار از دست نمی‌دادند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره درس‌های فراموش‌نشدنی گفت: اگر نیروهای آمریکایی از معنای این سخنان آگاه بودند، حتی یک ثانیه را هم برای فرار از دست نمی‌دادند.