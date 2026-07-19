خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتن مردم بی‌دفاع هرگز پیروزی نمی‌آورد

تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتن مردم بی‌دفاع هرگز پیروزی نمی‌آورد
کد خبر : 1815263
لینک کوتاه کپی شد.

سفارت ایران در ایرلند خطاب به امریکا اعلام کرد: تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتن مردم بی‌دفاع هرگز نمی‌تواند پیروزی به ارمغان بیاورد.

به گزارش ایلنا، سفارت ایران در ایرلند در واکنش به حملات آمریکا به زیرساختهای کشورمان در فضای مجازی نوشت: به‌اصطلاح قدرتمندترین ارتش جهان به حمله به مدارس، بیمارستان‌ها، پل‌ها و برج‌های مراقبت دریایی افتخار می‌کند؟

تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتن مردم بی‌دفاع هرگز نمی‌تواند پیروزی به ارمغان بیاورد.

تاریخ آن‌ها را با نامی که شایسته آن هستند به یاد خواهد سپرد: جنایتکاران جنگی.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل