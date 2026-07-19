به گزارش ایلنا، سفارت ایران در ایرلند در واکنش به حملات آمریکا به زیرساختهای کشورمان در فضای مجازی نوشت: به‌اصطلاح قدرتمندترین ارتش جهان به حمله به مدارس، بیمارستان‌ها، پل‌ها و برج‌های مراقبت دریایی افتخار می‌کند؟