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منادی در پیامی نوشت:

مدال‌آوران المپیادهای جهانی زیست‌شناسی و شیمی، نماد اقتدار علمی ایران در روزهای سخت کشور هستند

مدال‌آوران المپیادهای جهانی زیست‌شناسی و شیمی، نماد اقتدار علمی ایران در روزهای سخت کشور هستند
کد خبر : 1815236
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رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تبریک افتخارآفرینی تیم‌های ملی المپیاد زیست‌شناسی و شیمی در رقابت‌های جهانی، این موفقیت‌ها را نماد اقتدار علمی، خودباوری و امید ملی دانش آموزان ایرانی دانست و تأکید کرد: نخبگان ایرانی در سخت‌ترین شرایط نیز پرچم کشور را بر فراز قله‌های علم به اهتزاز درمی‌آورند.

به گزارش ایلنا، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با صدور پیامی، کسب ۳ مدال طلا و یک مدال نقره توسط تیم ملی المپیاد جهانی زیست‌شناسی و همچنین ۳ مدال نقره و یک مدال برنز توسط تیم ملی المپیاد جهانی شیمی را تبریک گفت و این افتخار آفرینی را نشانه توان علمی، خودباوری و ظرفیت بالای دانش آموزان نخبه ایرانی دانست. متن پیام به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم»

افتخار آفرینی فرزندان نخبه ایران اسلامی در رقابت‌های جهانی المپیادهای زیست‌شناسی و شیمی، در روزهایی که ملت بزرگ ایران با صلابت از عزت، استقلال و اقتدار کشور دفاع می‌کند، بار دیگر ثابت کرد که پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران همزمان در میدان مقاومت و در قله‌های علم و دانش برافراشته است.

کسب سه مدال طلا و یک مدال نقره توسط تیم ملی المپیاد جهانی زیست‌شناسی در سی‌وهفتمین دوره این رقابت‌ها در لیتوانی توسط محمدرضا واعظی، رادین بیانی و امیرحسین نصرتی (مدال طلا) و امیرحسین همتی (مدال نقره)، همچنین کسب سه مدال نقره و یک مدال برنز توسط تیم ملی المپیاد جهانی شیمی در پنجاه‌وهشتمین دوره این مسابقات در ازبکستان، توسط علی شمسی‌مفخر، مهیار نجار و امیررضا حسینی (مدال نقره) و آریو صیرفی (مدال برنز)، افتخاری بزرگ برای ملت ایران و گواه روشنی بر توانمندی نسل جوان، تلاش معلمان، خانواده‌ها و جامعه علمی کشور است.

اینجانب، به نمایندگی از کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، این موفقیت‌های ارزشمند را به مدال‌آوران عزیز، خانواده‌های آنان، معلمان، اساتید، باشگاه دانش‌پژوهان جوان و همه جامعه علمی کشور صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. بی‌تردید در روزگاری که دشمنان با فشار و تهدید در پی تضعیف روحیه ملت ایران هستند، این افتخارات علمی پیام روشنی از امید، خودباوری و اقتدار ملی به جهانیان مخابره کرد و نشان داد که فرزندان این سرزمین، هم در سنگر دفاع از میهن و هم در عرصه علم، پرچم ایران را با افتخار به اهتزاز درمی‌آورند.

امیدوارم با حمایت هرچه بیشتر از نخبگان و استعدادهای برتر، مسیر پیشرفت علمی کشور با شتاب بیشتری ادامه یابد و شاهد درخشش روزافزون جوانان ایران اسلامی در تمامی عرصه‌های جهانی باشیم.

با آرزوی سربلندی و توفیق روزافزون برای همه فرزندان پرافتخار ایران اسلامی.

علیرضا منادی سفیدان- رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی. 

 

انتهای پیام/
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