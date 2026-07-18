رئیسجمهور:
پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است
رئیسجمهور گفت: پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است.
به گزارش ایلنا، در پی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی دربارهی حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران و تبیین مسائل مهم کشور، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و حمایت ایشان از سران سه قوه و مسئولان کشور مهمترین پشتوانه و سرمایه در جهت صیانت از منافع ملی و سربلندی ایران اسلامی است.
پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است.