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رئیس‌جمهور:

پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است

پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است
کد خبر : 1815120
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​رئیس‌جمهور گفت: پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است.

به گزارش ایلنا، در پی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره‌ی حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران و تبیین مسائل مهم کشور، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی و حمایت ایشان از سران سه قوه و مسئولان کشور مهم‌ترین پشتوانه و سرمایه در جهت صیانت از منافع ملی و سربلندی ایران اسلامی است.

پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است.

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