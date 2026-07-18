عارف قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال آسیا را تبریک گفت
معاون اول رئیسجمهور در پیامی با تبریک قهرمانی بدون شکست تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا، این موفقیت را نماد توانمندی، همبستگی و اراده نسل جوان کشور دانست و تأکید کرد این افتخارآفرینی در روزهای حساس، پیامآور امید، اعتماد به نفس و آینده روشن ایران است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در پیامی قهرمانی بدون شکست تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا را تبریک گفت.
متن پیام معاون اول رئیسجمهور به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
قهرمانی ارزشمند و بدون شکست تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا، بار دیگر توانمندی، همت و همبستگی جوانان این سرزمین را به نمایش گذاشت و مایه غرور و شادی ملت ایران شد.
این افتخارآفرینی در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگری به امید، همدلی و نشاط ملی نیاز دارد، پیامآور اعتماد به نفس، استقامت و آینده روشن ایران است و نشان میدهد سرمایه انسانی جوان، بزرگترین پشتوانه پیشرفت و عزت کشور به شمار میرود.
ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت به ملیپوشان، کادر فنی، خانوادههای آنان، مسئولان فدراسیون والیبال و مردم عزیز ایران، برای این قهرمانان آرزوی سلامتی، سربلندی و تداوم افتخارآفرینی دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور