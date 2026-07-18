عارف قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال آسیا را تبریک گفت

متن پیام معاون اول رئیس‌جمهور به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی ارزشمند و بدون شکست تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا، بار دیگر توانمندی، همت و همبستگی جوانان این سرزمین را به نمایش گذاشت و مایه غرور و شادی ملت ایران شد.

این افتخارآفرینی در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگری به امید، همدلی و نشاط ملی نیاز دارد، پیام‌آور اعتماد به نفس، استقامت و آینده روشن ایران است و نشان می‌دهد سرمایه انسانی جوان، بزرگ‌ترین پشتوانه پیشرفت و عزت کشور به شمار می‌رود.

ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت به ملی‌پوشان، کادر فنی، خانواده‌های آنان، مسئولان فدراسیون والیبال و مردم عزیز ایران، برای این قهرمانان آرزوی سلامتی، سربلندی و تداوم افتخارآفرینی دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور