به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به توییت وزیر جنگ آمریکا در مباهات به انهدام برج مراقبت دریایی چابهار، نوشت:

«برج مراقبت دریایی چابهار، یکی از زیرساخت‌های مراقبت و ایمنی دریانوردی، روز پنج‌شنبه ۲۵ تیر برای سومین بار طی روزهای اخیر مورد حمله آمریکا قرار گرفت و وزیر جنگ آمریکا، تصویر فروریختن آن را با افتخار منتشر کرد. وزیر جنگ آمریکا اگر می‌توانست، احتمالاً به همین شکل حمله موشکی به مدرسه #میناب و ورزشگاه #لامرد و کشتار کودکان و مردم بی‌گناه را نیز با قساوت تمام به نمایش می‌گذاشت.

دیشب هم تأسیسات برق و پمپ‌های آب‌شیرین‌کن اسکله روستای بونجی در جاسک را مورد حمله قرار دادند.

برای طرفی که روزگاری خود را پرچمدار نظم جهانی، لیبرالیسم و مبارزه با تروریسم معرفی می‌کرد، ظاهراً نمایش تصاویر تخریب پل‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی، جدیدترین دستاوردی است که می‌تواند به آن مباهات کند.

اما با فرو ریختن هر پل، هر برج و هر زیرساخت غیرنظامی، فقط بتن و فولاد نیست که فرو می‌ریزد؛ مشروعیت اخلاقی و سیاسی آمریکا و کل سامانه حقوق بین‌الملل و مبانی تمدنی غرب است که آوار می‌شود.

اکنون باید از آمریکا و متحدانش پرسید تفاوت آنچه که در چابهار و میناب و جاسک انجام دادند، با مصادیق تروریسمی که به بهانه مقابله با آن‌ها مبادرت به جنگ و اشغال می‌‌کردند، دقیقاً چیست؟»

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