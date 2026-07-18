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بقایی:

انهدام زیرساخت‌های غیرنظامی و مباهات به آن، یادآور رفتار گروه‌های تروریستی است

انهدام زیرساخت‌های غیرنظامی و مباهات به آن، یادآور رفتار گروه‌های تروریستی است
کد خبر : 1815093
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سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: انهدام زیرساخت‌های غیرنظامی و مباهات به آن، یادآور رفتار گروه‌های تروریستی است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به توییت وزیر جنگ آمریکا در مباهات به انهدام برج مراقبت دریایی چابهار، نوشت:

«برج مراقبت دریایی چابهار، یکی از زیرساخت‌های مراقبت و ایمنی دریانوردی، روز پنج‌شنبه ۲۵ تیر برای سومین بار طی روزهای اخیر مورد حمله آمریکا قرار گرفت و وزیر جنگ آمریکا، تصویر فروریختن آن را با افتخار منتشر کرد. وزیر جنگ آمریکا اگر می‌توانست، احتمالاً به همین شکل حمله موشکی به مدرسه #میناب و ورزشگاه #لامرد و کشتار کودکان و مردم بی‌گناه را نیز با قساوت تمام به نمایش می‌گذاشت.

دیشب هم تأسیسات برق و پمپ‌های آب‌شیرین‌کن اسکله روستای بونجی در جاسک را مورد حمله قرار دادند.

برای طرفی که روزگاری خود را پرچمدار نظم جهانی، لیبرالیسم و مبارزه با تروریسم معرفی می‌کرد، ظاهراً نمایش تصاویر تخریب پل‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی، جدیدترین دستاوردی است که می‌تواند به آن مباهات کند.

اما با فرو ریختن هر پل، هر برج و هر زیرساخت غیرنظامی، فقط بتن و فولاد نیست که فرو می‌ریزد؛ مشروعیت اخلاقی و سیاسی آمریکا و کل سامانه حقوق بین‌الملل و مبانی تمدنی غرب است که آوار می‌شود.

اکنون باید از آمریکا و متحدانش پرسید تفاوت آنچه که در چابهار و میناب و جاسک انجام دادند، با مصادیق تروریسمی که به بهانه مقابله با آن‌ها مبادرت به جنگ و اشغال می‌‌کردند، دقیقاً چیست؟»

 

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