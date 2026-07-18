به گزارش ایلنا، از رسانه رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنه‌ای در پیامی درباره‌ حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران و تبیین مسائل مهم کشور، اظهار کردند: امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره‌ واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی، سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیرمنطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد.

ایشان اضافه کردند: اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگ‌افروزی و تحمّل هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبروئی بیشتر است، بداند که ملّت عزیز ایران و جبهه‌ی مقاومت، درسهای فراموش‌نشدنی برای او دارد که رشادت‌های رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطّه‌ی جنوب در این روزها نمونه‌هایی از آن را نشان داده است.

آیت‌الله خامنه‌ای ادامه دادند: لازم است به شما مردم باوفا و سرافراز ایران عرض شود که از جمله اصولی‌ترین امور در این برهه، اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدّس در همه‌ی سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصه‌ها برای تحقّق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزّت و استقلال ایران عزیز خصوصاً در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی است.

ایشان افزودند: همانگونه که پیش از این مکرّراً و مؤکّداً تذکر داده شد، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی وظیفه‌ی همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته‌ی انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یکپارچگی کشور، مهم‌تر و حسّاس‌تر است.

آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از پیام خود خطاب به ملت ایران اظهار کردند: ملّت عزیز، با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوّه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملّت، مشهود می‌باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی، هوشیار و فعّال در میدان خواهد بود.

ایشان اضافه کردند: ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی، انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده، در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاصِ خودشان، سرمایه‌ی ارزشمندی بشمار می‌آید و فی‌نفسه امری مطلوب قلمداد می‌شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره‌ی‌ پیشروان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این رویکرد اوّلاً ظلمی را بر بی‌گناهی روا ندارد که آن خود منشأ محرومیّت از برکات و عنایات می‌گردد و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد؛ که با حفظ این جهات، انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب افزودند: دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند؛ که هرگاه ما این مراقبت‌ها را به طور کامل مراعات نماییم، او به ناچار رو به هزیمت خواهد گزارد.

آیت‌الله خامنه‌ای اضافه کردند: ملّت عظیم‌الشّأن و شگفتی‌ساز ایران! سلام و درود و سپاس بر شما که با حماسه‌ی بی‌نظیر و تاریخی خود در رستاخیز بی‌سابقهِ‌ی بدرقه‌ی آقای شهید ایران، نِصاب تازه‌ای از جلوه‌ی بعثت و اراده‌ی مستحکم هویت اسلامی ـ ایرانی را در قدرشناسی، وفاداری، بصیرت، و ابراز محبّت فوق‌العاده به زعیم امّت اسلامی و رهبر شهید انقلاب ثابت کردید.

ایشان اظهار کردند: گرمای دلهای گداخته، چشمان اشکبار و عزم‌های استوار جمعیّت ده‌ها میلیونی و ده‌ها کیلومتری در تهران، قم، مشهد، و سایر شهرها و روستاها، دوستان ملّت ایران و مردم آزاده‌ی جهان را به تحسین و دشمنان مستکبر ملّت ایران را به حیرت و سرگردانی و خشم و وحشت انداخت.

رهبر معظم انقلاب افزودند: از یکایک مردم عزیز که خود، صاحب‌عزای پدر شهید امّت هستند و با وجود دشواری‌ها و برخی محدودیت‌ها و ناملایمات در رویداد عظیم بدرقه‌ی ‌آقای شهید ایران، حماسه‌ای تاریخی خلق کردند صمیمانه قدردانی میکنم.

آیت‌الله خامنه‌ای ادامه دادند: همچنین از مراجع معزّز تقلید، علما، اندیشمندان و نخبگان، فعّالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و از اقدامات و تلاشهای نهادهای کشوری و لشکری و نیز حضور مقامات و نمایندگان جبهه‌ی سرافراز مقاومت و نهضت‌های پرافتخار اسلامی تشکر میکنم.

ایشان اظهار کردند: امید است همه‌ی کسانی که در این حماسه‌ی تاریخی به هر نحوی حضور و همراهی و همدلی داشته‌اند، مشمول عنایت و دعای خاص سرورمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف باشند.