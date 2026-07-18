سخنگوی دولت:
حمله به مناطق اطراف بیمارستان بقایی اهواز در تعارض با حقوق بشر است
سخنگوی دولت با اشاره به حمله به مناطق نزدیک بیمارستان بقایی اهواز، که محل درمان کودکان مبتلا به سرطان است، این اقدام را مغایر با حقوق بشر دانست و از تلاشهای کادر درمان که در شرایط تهدید به خدمترسانی ادامه دادند، قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیمارستان باید امنترین نقطه هر سرزمینی باشد؛ بهویژه وقتی پناه کودکانی است که با سرطان میجنگند. حمله به نقاط نزدیک بیمارستان بقایی اهواز، جایی که کودکان مبتلا به سرطان تحت درمانند، در تعارض با حقوق بشر است.
وی افزود: قدردان کادر سلامت هستیم که زیر سایه تهدید، خدمت را متوقف نکردند.»