خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی دولت:

حمله به مناطق اطراف بیمارستان بقایی اهواز در تعارض با حقوق بشر است

حمله به مناطق اطراف بیمارستان بقایی اهواز در تعارض با حقوق بشر است
کد خبر : 1815080
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت با اشاره به حمله به مناطق نزدیک بیمارستان بقایی اهواز، که محل درمان کودکان مبتلا به سرطان است، این اقدام را مغایر با حقوق بشر دانست و از تلاش‌های کادر درمان که در شرایط تهدید به خدمت‌رسانی ادامه دادند، قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیمارستان باید امن‌ترین نقطه هر سرزمینی باشد؛ به‌ویژه وقتی پناه کودکانی است که با سرطان می‌جنگند. حمله به نقاط نزدیک بیمارستان بقایی اهواز، جایی که کودکان مبتلا به سرطان تحت درمانند، در تعارض با حقوق بشر است.

وی افزود: قدردان کادر سلامت هستیم که زیر سایه تهدید، خدمت را متوقف نکردند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل