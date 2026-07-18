وضعیت مطلوب تامین کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره)
سخنگوی دولت گفت: وضعیت تامین کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) مطلوب است و این موفقیت حاصل تلاش همگانی و همکاری همه دستگاههای مربوطه است.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی امروز شنبه ۲۷ تیر در حاشیه بازدید از بندر امام خمینی (ره) با همراهی سیدمحمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان افزود: خوشبختانه با همت و تلاشی که همکاران ما در سازمان بنادر و دریانوردی داشتهاند، شاهدیم که وضعیت کالاهای اساسی در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.
وی ادامه داد: در این یک سال و اندی که شاهد جنگ و تحریمها بودیم، الحمدلله با تلاش همه دستاندرکاران از کارکنان تا مدیران و رانندگان با غیرت، خدا را شکر که موفق شدیم در تأمین کالاهای اساسی کشور، عملکرد موفقی داشته باشیم.
سخنگوی دولت بیان کرد: این موفقیت بزرگ، نتیجه تلاش همگانی است و واقعاً جای تقدیر دارد که همه عزیزانی که در رساندن کالاهای اساسی به مردم نقش داشتند، خدا قوت میگویم و برایشان آرزوی سلامتی دارم.
مهاجرانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این همدلی و همراهی، بتوانیم در ادامه مسیر نیز خدمترسانی مطلوبی به مردم عزیزمان داشته باشیم.