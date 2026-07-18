عزم جدی دولت برای تأمین منابع مالی بازسازی واحدهای پتروشیمی آسیب دیده ماهشهر
سخنگوی دولت گفت: دولت با تمام توان در ستاد بازسازی به دنبال تأمین منابع مالی لازم برای بازسازی واحدهای پتروشیمی آسیب دیده ماهشهر است تا به زودی شاهد بازگشت همه این چرخهها به مدار تولید باشیم.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی امروز شنبه ۲۷ تیر در حاشیه بازدید از واحدهای پتروشیمی آسیبدیده از حملات هوایی دشمن در ماهشهر گفت: خداقوت میگویم به همکاران خوبمان در شرکت فجر انرژی که پس از اصابتها، با زحمت فراوان کمک کردند تا تلفات جانی به حداقل برسد.
وی با اشاره به شهادت شش نفر از کارکنان این شرکت افزود: علیرغم اینکه شش نفر از عزیزان در طول این حملات به شهادت رسیدند، اما زحمات و فرماندهی خوب میدانی این عزیزان باعث شد تلفات انسانی به حداقل برسد.
سخنگوی دولت با تأکید بر اهمیت این واحدهای صنعتی تصریح کرد: همانطور که مشاهده میکنید، شرکتها مورد حمله قرار گرفتهاند و حمله به این شرکتها، حمله به زندگی مردم است؛ آنچه در اینجا تولید میشود، در تولید بنزین، پلاستیک و سایر محصولات مرتبط با زندگی روزمره مردم نقش مستقیم دارد.
مهاجرانی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه بازسازی اظهار داشت: دولت با تمام توان در ستاد بازسازی به دنبال تأمین منابع لازم برای آغاز فرایند بازسازی واحدهای پتروشیمی آسیب دیده ماهشهر است تا انشاءالله شاهد به مدار برگشتن همه این چرخهها باشیم.
وی در پاسخ به موضوع تأمین برق پایدار واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: موضوع برق در دولت مورد گفتوگو قرار گرفته است و طبیعتاً وزارت نیرو نیز محدودیتهایی دارد، اما فرمایشات دوستان را منتقل خواهم کرد.
سخنگوی دولت در پایان با اشاره به نقش صرفهجویی در پایداری صنعت تأکید کرد: با توجه به اینکه بیش از هفتاد درصد برق تولیدی در ایام تابستان صرف سرمایش میشود، هرچه مردم بیشتر صرفهجویی کنند، چرخه صنعت کارکرد بهتری خواهد داشت.