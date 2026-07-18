ابلاغ سلام رئیس جمهور به خانواده شهیدان سردارپور و تاج بخش در گتوند

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در سفر به شهرستان گتوند و در دیدار با خانواده شهیدان ایرج و اصغر سردارپور و شهید علی تاج‌بخش در گتوند ضمن ابلاغ پیام قدردانی و تسلیت رئیس‌جمهور، بر توجه ویژه دولت به خانواده معظم شهدا تأکید کرد.

وی با اشاره به ابلاغ پیام رئیس‌جمهور تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور به من دستور دادند که خدمت خانواده‌های محترم شهدا برسم و بر قدردانی و سپاسگزاری از زحمات و سختی‌هایی که تحمل می‌فرمایید، تأکید کنم.

سخنگوی دولت در خصوص شهید ایرج سردارپور افزود: کسی که یک بار خود را در محک آزمایش قرار داد و جانباز شد، یعنی راه را تا نیمه رفته بود و خواست که این بار تمامش کند؛ از دست دادن شهدا سخت است، اما می‌دانیم که برای ایران، برای مردم و برای عزت کشورمان، او عزیز است.

مهاجرانی با اشاره به حماسه دفاع مقدس خاطرنشان کرد: همان‌طور که هشت سال دفاع مقدس را با عزت پشت سر گذاشتیم، ان‌شاءالله از این گردنه تاریخی نیز با عزت عبور خواهیم کرد و خداوند به حق خون پاک این شهدا، ما را در پیروی از آنان یاری خواهد داد.

وی در دیدار با خانواده شهید علی تاج‌بخش که پنج شهید را تقدیم انقلاب کرده‌اند، بیان داشت: وظیفه دولت است که به همه اقشار به خصوص خانواده‌های شهدا توجه ویژه داشته باشد. این بزرگواران آن‌قدر پرروحیه و قوی هستند که وقتی ما می‌آییم، از آنها روحیه می‌گیریم.

سخنگوی دولت در پایان با تأکید بر صبر و استقامت مردم خوزستان گفت: مردمان خوب خوزستان همیشه صبور، مقاوم و پرکار بوده‌اند و جای تقدیر دارد که الحمدلله این چنین هستند.