برگزاری آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب به تعویق افتاد

در اطلاعیه قوای سه‌گانه آمده است:

«به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند، آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی که مقرر بود روز یکشنبه ۲۸ تیرماه در مصلای امام خمینی (ره) تهران از سوی قوای سه‌گانه برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شده است. تاریخ بعدی برگزاری این مراسم متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

دولت جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه

مجلس شورای اسلامی»