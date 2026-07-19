بیگدلی در گفتوگو با ایلنا:
تأخیر در پرداخت حقوق کارگران شهرداری «گناه نابخشودنی» است / از وزارت کشور معوقات را پیگیری میکنم
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق کارگران شهرداری در برخی استانهای درگیر حملات، گفت: حقوق این قشر زحمتکش حتی یک روز هم نباید به تعویق بیفتد و عقب افتادن دو تا چهار ماهه حقوق آنان «بزرگترین گناه نابخشودنی» است.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره گلایه کارگران شهرداری در برخی استانهای جنوبی و مرزی مبنی بر تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق، در حالی که این نیروها در شرایط جنگی هم مسئول پاکسازی معابر و جمعآوری آثار حملات بوده و هستند، گفت: تاکنون گزارشی در این مورد به ما نرسیده است. اما باید تاکید کنم کارگران عزیز، بهویژه کارگران شهرداری، بدون تردید از زحمتکشترین اقشار جامعه هستند و حتی در شرایط عادی هم حقوق آنها نباید حتی یک روز به تعویق بیفتد؛ چراکه با حداقل دریافتی، سنگینترین مسئولیتها را بر عهده دارند.
وی افزود: چه در شرایط عادی و چه در شرایط خاص، بهویژه در وضعیت جنگی، اگر حقوق این عزیزان پرداخت نشود و در عین حال بیشترین انتظار را از آنها برای انجام وظایفشان داشته باشیم، در حالیکه دستگاههای مسئول اعم از شهرداری، دولت یا هر نهاد مرتبط به وظایف حاکمیتی خود عمل نکنند، این موضوع اجحاف آشکار در حق این قشر زحمتکش است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کارگرانی که در سختترین شرایط، از پاکسازی معابر و جمعآوری آوار گرفته تا بازگرداندن خدمات شهری به وضعیت عادی، بدون وقفه مشغول خدمت هستند، شایسته بیشترین حمایتاند، نه اینکه با دغدغه معیشت و تأخیر در دریافت حقوق، فشار مضاعفی را تحمل کنند. رسیدگی به وضعیت این نیروها باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به تورم، گرانی کالاها و مشکلات معیشتی موجود، درآمد این کارگران بهتنهایی هم پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و این عزیزان با سیلی صورت خودشان را سرخ میکنند. حال اگر همین حقوق اندک هم دو، سه یا چهار ماه به تعویق بیفتد، به اعتقاد من این بزرگترین گناه نابخشودنی است.
بیگدلی خاطر نشان کرد: کارگری که هر روز با نگرانی تأمین هزینههای اولیه زندگی، اجاره مسکن، درمان و مخارج خانواده روبهرو است، نباید همزمان دغدغه دریافت حقوق معوقه خود را هم داشته باشد. پرداخت بهموقع دستمزد، ابتداییترین حق این قشر و از مهمترین وظایف دستگاههای مسئول در قبال آنان است.
وی با اشاره به گزارشهای رسیده از استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، اظهار کرد: این موضوع را در اولویت پیگیری قرار میدهم. قطعا این موضوع را با معاون عمرانی وزیر کشور که شهرداریها زیر نظر ایشان هستند، مطرح خواهم کرد تا علت تأخیر در پرداخت حقوق این عزیزان بررسی و هرچه سریعتر برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: حتماً این موضوع را پیگیری میکنم تا حقوق کارگران شهرداری در اسرع وقت پرداخت شود.