غریب آبادی:
در چارچوب یادداشت تفاهم اسلامآباد، اجرای تمامی تعهدات خود را متوقف کردهایم
معاون وزیر امورخارجه کشورمان گفت: ما در حال مذاکره بودیم، اما متأسفانه خود آمریکا با انجام اقدامات متجاوزانه، تعهداتش را ذیل یادداشت تفاهم موجود نقض کرد. آنچه که ما با آن مواجه هستیم دفاع یکپارچه، قاطع و همهجانبه از کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه کشور مان در پاسخ به این پرسش که آیا طی روزهای اخیر از سوی آمریکاییها تماسی برای ازسرگیری مذاکرات برقرار شده است، باید گفت: ما در حال مذاکره بودیم، اما متأسفانه خود آمریکا با انجام اقدامات متجاوزانه، تعهداتش را ذیل یادداشت تفاهم موجود نقض کرد. آنچه که ما با آن مواجه هستیم دفاع یکپارچه، قاطع و همهجانبه از کشور است.
وی ادامه داد: به اعتقاد ما، آمریکاییها تاکنون پاسخ اقدامات متجاوزانه خود را دریافت کردهاند و این اقدامات هیچ دستاوردی برای آنها نخواهد داشت. اگر عاقل باشند باید مسیرهای دیگری را انتخاب کنند. با این حال، در شرایط فعلی، راهکار ما نیز دفاع قاطع از کشور و مقابله با هرگونه تجاوز است.
معاون وزیر امورخارجه کشورمان گفت: در عمل، آمریکا تمامی تعهدات خود را نقض و اجرای آنها را متوقف کرده است. ما نیز در چارچوب یادداشت تفاهم اسلامآباد، اجرای تمامی تعهدات خود را متوقف کرده و در حال حاضر هیچیک از آنها در حال اجرا نیست.
غریب آبادی گفت: تمرکز اصلی ما دفاع از کشور و صیانت از منافع ملی است.