شهادت ۸ خوزستانی در حملات اخیر متجاوزان آمریکایی

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی شنبه ۲۷ تیر در جمع خبرنگاران، با بیان این‌که در ۱۰ روز گذشته متجاوزان آمریکایی به ۹۵ نقطه در ۱۲ شهرستان استان خوزستان حمله کردند، گفت:در این حملات متجاوزان تروریستی آمریکا، ۸ نفر از شهروندان خوزستانی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان، خطاب به دشمنان جمهوری اسلامی ایران، گفت: به رئیس جمهور قمارباز رژیم جنایتکار آمریکا و ارتش رژیم تروریستی صهیونیستی اعلام می‌کنیم خوزستان سرزمین شهادت و ایثار است و این جنایتکاران بدانند که فرزندان خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید، آماده جانفشانی و فداکاری در راه دفاع از میهن اسلامی هستند.

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