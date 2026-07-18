خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان:

اژه‌ای و قالیباف با تمام توان، همراه ما در مسیر احقاق حقوق ایران هستند

اژه‌ای و قالیباف با تمام توان، همراه ما در مسیر احقاق حقوق ایران هستند
کد خبر : 1814968
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به هماهنگی میان سران قوا، اظهار کرد: در تاریخ انقلاب، چنین انسجامی میان قوا برای پیگیری حقوق ملت ایران بی‌سابقه است. آقایان اژه‌ای و قالیباف با تمام توان، ما را در این مسیر همراهی می‌کنند و این همراهی شایسته جای تقدیر و حمایت دارد هرچند گاهی حتی با نقدهای غیرمنصفانه نیز مواجه می‌شود.

به گزارش ایلنا، نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و قضایی جنگ ۱۲ روزه و رمضان صبح امروز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور آیت‌الله محقق داماد، وزیر دادگستری، جمعی از معاونان قوه‌مجریه و صاحبنظران برجسته عرصه حقوقی و قضایی برگزار شد.

در این نشست که با هدف تدوین راهبرد جامع برای پیگیری‌های داخلی، خارجی و بین‌المللی جرایم ارتکابی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، محسن اسماعیلی معاون امور مجلس، حجت‌الاسلام انصاری معاون حقوقی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان و استادان دانشگاه به تبیین الزامات و راهکارهای مواجهه با چالش‌های حقوقی ناشی از اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداختند.

پزشکیان در این نشست با تأکید بر وجاهت علمی و راهبردی این اقدام، تصریح کرد: پرداختن نظام‌مند به ابعاد حقوقی و قضایی جنگ‌های اخیر، نه‌تنها یک ضرورت انکارناپذیر برای ایجاد بیداری و هوشیاری جامعه است، بلکه مبنای شکل‌گیری قدرت نفوذ و بازدارندگی حقوقی ایران در مجامع جهانی را فراهم می‌آورد. به‌کارگیری دانش روز و نظرات نخبگان این عرصه، باید در بستری از اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به عموم مردم قرار گیرد.

رئیس جمهور با آسیب‌شناسی عملکرد گذشته در این حوزه، گفت: متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم از تمام ظرفیت علمی حقوقدانان و کارشناسان بهره بگیریم و گاه با اظهارنظرهای غیرکارشناسی، نه‌تنها بهره‌مندی عمومی کاهش یافته، بلکه توقع‌های حقوقی نادرستی نیز در جامعه شکل گرفته است. بنابراین امروز باید مراقب باشیم اقدامات ما از انسجام علمی و قابلیت استناد برخوردار باشد.

پزشکیان با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در تهیه «اطلس جامع اقدام‌پژوهی حقوقی-قضایی»، به تشریح اولویت‌های مدیریتی این پروژه پرداخت و افزود: نخست، تداوم مسیر بر مبنای شفافیت و واقع‌گویی است؛ دوم، مستندسازی یافته‌ها به‌گونه‌ای که قابلیت طرح در محاکم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را داشته باشد و سوم، استفاده از ظرفیت تمامی اندیشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور و حقوقدانان مسلمان جهانی برای غنای هرچه بیشتر این روند است.

رئیس جمهور با تأکید بر پرهیز از موازی‌کاری و لزوم تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، شخصاً آماده‌ام تا حصول نتیجه نهایی، به‌صورت مستمر و روزانه با صاحبنظران این حوزه جلسه برگزار کنم. همچنین تعامل بین‌بخشی و هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه و نهادهای علمی را یک الزام اجرایی می‌دانم و در صورت نیاز به حمایت‌های مادی، از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هماهنگی کم‌سابقه میان سران قوا، خاطرنشان کرد: در طول تاریخ انقلاب، چنین انسجامی میان قوای مجریه، قضائیه و مقننه برای پیگیری یک حقوق ملت ایران بی‌سابقه است. آقایان اژه‌ای و قالیباف با تمام توان، ما را در این مسیر همراهی می‌کنند و این همراهی شایسته، گاهی حتی با نقدهای غیرمنصفانه نیز مواجه می‌شود که جای تقدیر و حمایت دارد.

در این نشست، با عنایت به سوابق درخشان علمی و کارشناسی، مسئولیت اجرایی اقدام‌پژوهی حقوقی قضایی مربوط به تجاوز و جنایت جنگی آمریکا و اسرائیل به آیت‌الله محقق داماد واگذار شد تا ضمن تقسیم‌بندی دقیق محورها و ایجاد سازوکارهای فرابخشی، فرایند طرح دعاوی در مجامع بین‌المللی با قدرت و تسلط فزاینده‌ای دنبال شود.

آیت‌الله محقق داماد نیز در سخنانی ضمن تأکید بر ماهیت کاملاً داوطلبانه و خالصانه کارگروه‌های تدوین‌کننده این اطلس، اظهار داشت: انگیزه الهی و خدمت به مردم، تنها سرمایه ما در این مسیر است. تاریخ کشورمان نشان داده که هرگاه از دانش و تجربه حقوقدانان غفلت کرده‌ایم، خسارت سنگینی متحمل شده‌ایم. جامعه علمی کشور، پشتیبان دولت در این راه است و با تمام وجود، هوشیارانه در کنار رئیس جمهور خواهد بود.

در ادامه این جلسه، محورهای تخصصی نظیر شیوه‌نامه مستندسازی خسارت‌های دولتی، عمومی و خصوصی، رفع نواقص موجود در فرایندهای قضایی، نحوه آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی، بازنمایی واقعیات حقوقی و قضایی میدانی، چگونگی آرایش حقوقی در تراز بین‌المللی و راهکارهای برون‌رفت از موانع فراروی طرح دعاوی، به‌صورت عمیق و کارشناسی مورد مداقه قرار گرفت.

لازم به ذکر است که اطلس جامع اقدام‌پژوهی حقوقی قضایی در تجاوز و جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی که ثمره تلاش گسترده دانشگاهیان و متخصصان است، در بیش از ۷۰۰ عنوان تدوین شده و دارای ۶ فصل طبقه‌بندی موضوع است که هر فصل به‌طور دقیق در ۲۷ بخش مجزا تنظیم و تفکیک شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل