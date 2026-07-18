به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: از شب گذشته و پس از بیانیه یک حزب سیاسی در مورد تبرئه شدن یک مقام اسبق در پرونده کرسنت رسانه‌های مختلف هر کدام از زاویه نگاه سیاسی به این موضوع پرداخته‌اند.

در این زمینه گفتنی است حکم بدوی بخشی از پرونده کرسنت صادر شده و در این خصوص تعدادی از متهمان محکوم شده‌اند.

مطابق قانون این افراد 20 روز زمان داشته‌اند که به حکم دادگاه بدوی اعتراض کنند، با اعتراض افراد مورد اشاره به رای دادگاه بدوی، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است و تاکنون شعبه دادگاه تجدیدنظر رای خود را صادر نکرده و در حال بررسی پرونده است.

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