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تعیین تکلیف ۱۷۳ دستگاه ماشین‌ سنگین یک پروژه ملی در پی اقدامات نظارتی سازمان بازرسی

تعیین تکلیف ۱۷۳ دستگاه ماشین‌ سنگین یک پروژه ملی در پی اقدامات نظارتی سازمان بازرسی
کد خبر : 1814945
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در پی اقدامات نظارتی دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی، ۱۷۳ دستگاه ماشین‌ سنگین که از سال ۱۴۰۲ به دلیل پرداخت‌نکردن هزینه‌های حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری، در بندر بوشهر رسوب کرده بودند، تعیین تکلیف شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، با ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور و در پی اقدامات نظارتی دفتر بازرسی امور ویژه این سازمان، ۱۷۳ دستگاه ماشین‌آلات سنگین که از سال ۱۴۰۲ به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری به مبلغ حدود ۱۲۰ میلیارد تومان، در بندر بوشهر رسوب کرده بودند، تعیین تکلیف شد.

رسوب ۱۷۵ دستگاه ماشین‌آلات از مهرماه ۱۴۰۲ در انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، علاوهبر افزایش روزانه هزینه‌های انبارداری، منجر به توقف پروژه ملی سد دشت پلنگ با پیشرفت ۵۴ درصدی و زمینه‌ساز ادعای خسارت پیمانکار علیه کارفرما شده بود. 

میرمحمدی سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در پیگیری مشکل این پروژه ملی از تشکیل جلسات بازرسی امور ویژه  سازمان بازرسی با مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت آب منطقه‌ای بوشهر و اپراتور انبارها و همچنین ارسال نامه‌های متعدد پیگیری خبر داد و تاکید کرد که ورود سازمان بازرسی منجر به ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها شد.

وی ادامه داد: در نهایت سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان بازرسی اعلام کرد که ۱۷۳ دستگاه از این ماشین‌آلات از انبارهای بندر بوشهر خارج و به چرخه پروژه بازگشته‌اند و ۲ دستگاه باقیمانده نیز به‌زودی و با پیش‌بینی هزینه‌های انبارداری در بودجه سال جاری، تعیین تکلیف خواهند شد.

سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این خبر، بر عزم این سازمان برای رفع موانع تولید و اجرای پروژه‌های ملی با هدف صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی تأکید کرد و گفت: نگاه سازمان بازرسی کل کشورحل ریشه‌ای مشکلات و بازگرداندن چرخ‌های توسعه به حرکت است.

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