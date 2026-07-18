بازداشت یک فعال فضای مجازی در کهگیلویه و بویراحمد به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

به گزارش ایلنا، در پی اقدامات یکی از فعالان فضای مجازی که با انتشار محتوایی توهین‌آمیز نسبت به مردم حاضر در اجتماعات شبانه، دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از بازداشت این فرد و تشکیل پرونده قضایی خبر داد.

سید وحید موسویان، دادستان یاسوج، با اعلام این خبر گفت: بر اساس رصد مستمر فضای مجازی و وصول گزارش‌های مستند مبنی بر توهین نسبت به مردم حاضر در اجتماعات شبانه، فرد مذکور به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، با دستور مقام قضایی بازداشت شده و هم‌اکنون پرونده وی برای انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا مفتوح است.

وی با اشاره به مستندات موجود در پرونده افزود: اقدامات منتسب به متهم، از جمله انتشار مطالب و اظهاراتی که بر اساس ادله اولیه واجد وصف کیفری تشخیص داده شده، موجبات تشکیل پرونده قضایی را فراهم آورده است. رسیدگی به اتهامات در چارچوب دقیق قانون و با رعایت کامل حقوق قانونی متهم تا اتخاذ تصمیم نهایی ادامه خواهد یافت.

دادستان یاسوج ضمن تأکید بر ضرورت دقت در بیان مطالب در چارچوب قانون، تصریح کرد: دادستانی اعلام می‌دارد هرگونه انتشار اخبار خلاف واقع، مطالب گمراه‌کننده یا رفتار‌هایی که با هدف تشویش اذهان عمومی، برهم زدن آرامش جامعه یا اخلال در نظم عمومی انجام شود، در صورت احراز عناصر قانونی جرم، با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

موسویان با اشاره به فضای حساس کنونی کشور و اهمیت انسجام ملی، از کلیه فعالان رسانه‌ای، کاربران فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوا خواست در انتشار مطالب، ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای و قوانین موضوعه کشور، از بازنشر محتوایی که موجب تشویش اذهان عمومی، خدشه به امنیت روانی جامعه یا تضییع حقوق اشخاص می‌شود، جداً خودداری کنند.

موسویان با تقدیر و تشکر از حضور مردم در میدان و کف خیابان، پایداری آنان در «شب‌های عزت و اقتدار» را ستود و ابراز داشت: دادستانی ضمن ارج نهادن به حضور مؤثر مردم در میدان و اثر آن در تقویت امنیت ملی و بین‌المللی کشور، اجازه نخواهد داد که توهین‌ها و فعالیت‌های مجرمانه اشخاص، این اقدام خودجوش و مؤثر مردمی را به حاشیه رانده یا آزردگی خاطر مردم عزیز ایران را فراهم کند.

وی با قاطعیت تأکید کرد که دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مجرمانه در این حوزه، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و گفت: سایر متهمان مرتبط با این پرونده نیز تحت تعقیب قانونی قرار داشته و به‌زودی برخورد قانونی لازم با آنان صورت خواهد گرفت.

دادستان یاسوج، ضمن هشدار به کسانی که تصور می‌کنند می‌توانند در پوشش فضای مجازی، ارزش‌های جامعه و سرمایه اجتماعی نظام را هدف قرار دهند، تصریح کرد: رصد هوشمندانه فضای مجازی با جدیت ادامه دارد و هر محتوایی که مصداق جرم باشد، بدون فوت وقت به پرونده قضایی تبدیل خواهد شد.

پرونده این متهم هم‌اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و نتیجه نهایی آن متعاقباً از سوی مراجع ذی‌صلاح قضایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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