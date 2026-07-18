تهدیدهای امنیتی پیش از مراسم تشییع رهبر شهید، شناسایی و خنثی شد
استاندار تهران با اشاره به هوشیاری دستگاههای امنیتی در شناسایی و خنثیسازی تهدیدات احتمالی در مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: با توجه به تحرکات گروههای تکفیری در مناطق شرقی کشور و نفوذ عوامل معاند از مرزهای همجوار، اقدامات پیشگیرانهای در استان تهران انجام شد تا از هرگونه اخلال در امنیت عمومی جلوگیری شود.
به گزارش ایلنا، محمد صادق معتمدیان امروز در جلسه شورای فرهنگ استان تهران که در محل استانداری برگزار شد، گفت: حضور مقتدرانه نیروهای امنیتی و انتظامی در ۴۸ ساعت منتهی به مراسم تشییع رهبر شهید، تمامی موانع احتمالی را شناسایی و امنیت پایدار را در پهنه پایتخت برقرار کرد.
معتمدیان همچنین به نقش کلیدی بخش سلامت در این رویداد اشاره کرد و گفت: مولفه اصلی سیاستهای ملی در این مراسم، تأمین سلامت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بود. در این راستا، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی استان تهران در آمادهباش کامل قرار گرفته و تمامی ظرفیتهای اورژانسی در مسیرهای تردد و محل برگزاری مراسم، مستقر شدند تا در کمترین زمان ممکن، خدمات لازم به شرکتکنندگان ارائه شود.
استاندار تهران ضمن قدردانی از هماهنگی میانبخشی دستگاهها، ادامه داد: این همافزایی میان نهادهای امنیتی و شبکه سلامت کشور، تجربهای موفق در مدیریت رویدادهای بزرگ شهری بود که با رویکرد صیانت از سلامت و امنیت شهروندان رقم خورد.
تمامی ظرفیتهای بهداشتی و درمانی استان برای تأمین امنیت و سلامت مراسم در آمادهباش کامل بودند
استاندار تهران با تشریح اقدامات ستاد اجرایی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در پایتخت، از هماهنگی کامل دستگاههای امنیتی، انتظامی و حوزه سلامت برای برقراری امنیت و خدماترسانی مطلوب به شرکتکنندگان خبر داد.
معتمدیان، با تأکید بر اینکه «امنیت» و «سلامت» دو رکن اصلی سیاستگذاری ستاد اجرایی بود، گفت: با تدابیر اتخاذ شده، تمامی مسیرهای تردد از محور دماوند تا بزرگراه شهید لشکری، تحت پوشش کامل اقدامات امنیتی و شناسایی قرار داشت.
استاندار تهران با تأکید بر لزوم عبور از روشهای سنتی در مدیریت بحران و خدماترسانیهای گسترده، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای بومی، مردمی و زیرساختهای موجود در شهرستانها به ویژه مساجد تأکید کرد.
معتمدیان با اشاره به تجربیات موفق در مدیریتِ رویدادهای بزرگ، از «آمایش سرزمینی» و «مهندسی فرهنگی» به عنوان دو رکن اصلی در مواجهه با چالشهای خدماترسانی در استان یاد کرد و افزود: در بسیاری از حوزهها نباید منتظر اقدامات متمرکز و پایتختمحور ماند.
وی تصریح کرد: برای ارائه خدمات تراز و باکیفیت باید ظرفیتهای هر شهرستان به صورت دقیق شناسایی و بر اساس نقشه راه مهندسیشده، عملیاتی شود.
استاندار تهران با اشاره به تجهیز و بهرهبرداری از بیش از ۷۰۰ مسجد به عنوان نقاط اتکای خدماترسانی در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: مساجد به علت جایگاه مردمی، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به مراکز امدادی، فرهنگی و خدماتی دارند. تجهیز این اماکن، بخشی از استراتژی کلان استان برای پوشش حداکثری نیازهای شهروندان است که توانسته ظرفیت قابلتوجهی برای پذیرایی و اسکان در شرایط ویژه ایجاد کند.
استاندار تهران همچنین با اشاره به چالشهای زیرساختی در حوزههای ارتباطی، از برنامهریزی دقیق برای رفع نقاط کور اینترنتی و بهبود دسترسیها خبر داد.
وی تأکید کرد که در تمامی برنامهریزیها، ایجاد شبکه ارتباطی پایدار به عنوان پیشنیاز اساسی خدماترسانیِ مدرن لحاظ شده است تا در مواقع بحرانی یا برگزاری رویدادهای بزرگ، خللی در ارائه خدمت به مردم ایجاد نشود.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت در استان تهران باید فراتر از اقدامات مقطعی باشد، گفت: هدف نهایی ما رسیدن به نقطهای است که برای هر شهرستان، نه تنها یک سند توسعه، بلکه یک برنامه عملیاتی منعطف و دادهمحور وجود داشته باشد. این رویکرد تضمین میکند که تمامی ظرفیتهای استان، اعم از امکانات دولتی و پتانسیلهای مردمی، در راستای ارتقای شاخصهای رفاهی و اجتماعی همراستا شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن ابوترابی فرد رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران، نیز در این نشست گفت: در پی برگزاری همایشهای بزرگ و حرکتهای انقلابی که در آستانه پیروزیهای بزرگ نظام اسلامی صورت میگیرد، حضور عظیم مردمی در استانهای مختلف، از جمله تهران، قم و مشهد مقدس، نشاندهنده اراده پولادین ملت و شکست طرحهای دشمن برای ایجاد اختلال در مسیر حرکت بزرگ اسلامی است.
وی گفت: در حالی که کشور با جنگ تمامعیار و جدی از سوی آمریکا و متحدانش مواجه است، حضور باشکوه و هوشمندانه مردم در جریان حرکتهای انقلابی اخیر، با وجود تمامی محدودیتها و تهدیدهای امنیتی، پیام روشنی به جهانیان مقابله کرد.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه دشمن با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای خود در پی ایجاد اختلال، ایجاد حادثه امنیتی و بازدارندگی از این حرکت عظیم بودهاند، اما گزارشها نشان میدهد که با دقت، درایت و مراقبت مذهبی و ملی شرکتکنندگان، حتی کوچکترین حادثه امنیتی نیز گزارش نشده و این حضور چشمگیر، علاوه بر آنکه اقتدار داخلی را به نمایش گذاشت، پیامی به محورهای مقاومت در عراق، نجف، کربلا و مکه نیز ارسال کرد.
ابوترابی فرد تاکید کرد: مشارکت مردمی در این مقطع حساس، بازتابدهنده تجلی ارزشهای اسلامی و پیوند استوار ملت با سیاستها، قوانین و اندیشههای بلند امام خمینی (ره) و رهبری نظام است و این حرکت، نشاندهنده وحدت معظّم نظام اسلامی و پایداری در برابر تحدیدهای جهانی است که در نهایت به سوی پیروزیهای بزرگ ملت ایران و امت اسلام گام برمیدارد.