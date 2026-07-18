به گزارش ایلنا، کمیته رسانه‌ای مذاکرات، ضمن رد ادعاهای صورت گرفته در مورد تداوم مذاکرات اعلام می‌دارد که جناب آقای خانعلی زاده مسئولیتی در تیم مذاکره کننده ندارد.

ایشان به همراه برخی خبرنگاران و کارشناسان فقط در سفر اسلام آباد همراه تیم اعزامی بوده اند و شایسته است که این موضوع از جانب رسانه های محترم مورد توجه قرار گیرد.

همچنین ادعای ایشان درباره ادامه مذاکره رد می‌شود و تاکید می‌گردد مجاری رسمی در این زمینه محل استناد هستند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که تنگه هرمز بنا به ماده ۵ یادداشت تفاهم باید توسط ایران مدیریت شود و از این جهت به دلیل نقض این موضوع توسط آمریکا وضعیت تنگه به قبل از یادداشت تفاهم بازگشته است و از همکاران و فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی انتظار می رود که ضمن خودداری از تقویت روایت رسانه های غربی که بخش عمده‌ای از آن‌، برای اختلاف‌افکنی در داخل ایران است، واقعیت های میدانی را با روایت واقعی و ایرانی بیان کنند و خطوط مدنظر دشمنان را در شرایط حساس کنونی، تقویت و دنبال نکنند.

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