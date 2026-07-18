خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کمیته رسانه‌ای مذاکرات:

خانعلی‌زاده عضو تیم مذاکره‌کننده نیست/ادعای ادامه مذاکرات صحت ندارد

خانعلی‌زاده عضو تیم مذاکره‌کننده نیست/ادعای ادامه مذاکرات صحت ندارد
کد خبر : 1814920
لینک کوتاه کپی شد.

کمیته رسانه‌ای مذاکرات با صدور اطلاعیه‌ای، ادعاهای مطرح‌شده درباره تداوم مذاکرات را رد و اعلام کرد که خانعلی‌زاده هیچ مسئولیتی در تیم مذاکره‌کننده ندارد.

به گزارش ایلنا، کمیته رسانه‌ای مذاکرات، ضمن رد ادعاهای صورت گرفته در مورد تداوم مذاکرات اعلام می‌دارد که جناب آقای خانعلی زاده مسئولیتی در تیم مذاکره کننده ندارد.

ایشان به همراه برخی خبرنگاران و کارشناسان فقط در سفر اسلام آباد همراه تیم اعزامی بوده اند و شایسته است که این موضوع از جانب رسانه های محترم مورد توجه قرار گیرد. 

همچنین ادعای ایشان درباره ادامه مذاکره رد می‌شود و تاکید می‌گردد مجاری رسمی در این زمینه محل استناد هستند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که تنگه هرمز بنا به ماده ۵ یادداشت تفاهم باید توسط ایران مدیریت شود و از این جهت به دلیل نقض این موضوع توسط آمریکا وضعیت تنگه به قبل از یادداشت تفاهم بازگشته است و از همکاران و فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی انتظار می رود که ضمن خودداری از تقویت روایت رسانه های غربی که بخش عمده‌ای از آن‌، برای اختلاف‌افکنی در داخل ایران است، واقعیت های میدانی را با روایت واقعی و ایرانی بیان کنند و خطوط مدنظر دشمنان را در شرایط حساس کنونی، تقویت و دنبال نکنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل