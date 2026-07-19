عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله اخیر آمریکا به زیرساخت‌ها اینکه این حملات دیگر جنگ با مردم محسوب می‌شود، گفت: ایران یک سرزمین یکپارچه از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب است. آحاد ملت ایران، از هر قومیت، منطقه و استانی، به صورت یکپارچه در دفاع از کشور تلاش می‌کنند. در عرصه‌های مختلف، چه در میدان نبرد که فرزندان همه ملت ایران از تمامی قومیت‌ها در مرزهای کشور مستقر هستند و چه در حوزه دفاع از امنیت داخلی کشور که خیابان‌ها هستند همه ملت یک‌صدا وظیفه دفاعی خود را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، آمریکا به دلیل اهدافی که از قبل تعریف کرده بود، به همراه رژیم صهیونیستی، سراسر کشور و اکثر استان‌های کشور، از جمله جنوب، خوزستان بوشهر، هرمزگان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان شرقی و غربی و همچنین مناطق مرکزی مانند تهران، سمنان تا مشهد را بمباران کرد.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون در فاز بعدی جنگ، جمع‌بندی آمریکا این است که مهم‌ترین ابزار راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد و مدیریت ایران بر این ابزار راهبردی را سلب کند و آن ابزار هم تنگه هرمز است. بنابراین، جنگ را به صورت فازبندی‌شده تعریف کرده است. ابتدا نوار حاشیه خلیج فارس، از خوزستان تا سیستان و بلوچستان را به طور مستمر بمباران می‌کند، با این امید که بتواند مدیریت ایران بر تنگه را از بین ببرد.

پاپی‌زاده تصریح کرد: در گام بعدی هم یکی از برنامه‌های خطرناک آن‌ها، حمله زمینی است؛ حال یا با نیروهای نیابتی خود، مانند گروه‌های داعشی و گروه‌هایی که در غرب کشور و در اربیل عراق مستقر هستند، وارد خاک ایران شوند یا خودشان. این برنامه‌ای است که برای کل کشور در نظر گرفته‌اند. امروز جنوب را مورد هجوم قرار داده‌اند، فردا غرب کشور و سپس مرکز کشور را هدف قرار خواهند داد. مسئله این نیست که صرفاً یک نقطه خاص از کشور را مورد حمله قرار دهند.

وی گفت: این همان دعوتی بود که بسیاری از وطن‌فروشان و افراد خائن داشتند و بارها در رسانه‌ها و سایر عرصه‌ها از حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان حمایت کردند، این افراد خائن از وارد آمدن آسیب جانی و مالی به مردم عزیز حمایت کردند.

وی ادامه داد: امروز هم متاسفانه مشاهده می‌کنیم که برخی از همان افرادی که در فضای مجازی از رژیم صهیونیستی و آمریکا دعوت کردند؛ کسانی هستند که نام ایرانی دارند اما خائن هستند و با نام ایرانی، وطن‌فروشی می‌کنند و ننگ تاریخ شده‌اند، همان‌هایی که از آمریکا و اسرائیل دعوت کردند و حتی از حمله به ایران ابراز خوشحالی کردند و جشن گرفتند، اکنون با یک ترفند منافقانه می‌خواهند میان صفوف مردم تفرقه ایجاد کنند و میان جنوب و شمال و میان غرب و شرق کشور شکاف اجتماعی به وجود آورند.

پاپی‌زاده تاکید کرد: اکنون همین وطن‌فروشان، به عنوان سربازان و پیاده‌نظام رسانه‌ای آمریکا و رژیم صهیونیستی و به عنوان مواجب‌بگیر این کشورهای متجاوز، در حال فراهم کردن زمینه تفرقه در داخل کشور هستند، این یک فتنه است که مردم ما قطعاً نسبت به آن آگاه هستند.

وی اظهار کرد: من خودم، به عنوان کسی که در استان خوزستان، یک استان مرزی و جنوبی، حضور دارم، شاهد هستم که تیپ‌های رزمی داوطلبانه‌ای با بسیج مردمی از سایر استان‌ها شکل گرفته‌اند و از استان‌هایی مانند اصفهان، سمنان و یزد در خوزستان مستقر و در حال کمک هستند، زیرا خوزستان را وطن خود می‌دانند. همین اتفاق در بوشهر هم رخ داده است. از سایر استان‌ها نیروهای رزمی، بسیجی و داوطلب مردمی در بوشهر، خوزستان و هرمزگان مستقر هستند و نیروهای دفاعی کشور از همه مناطق ایران اکنون در استان‌های جنوبی حضور دارد و جانانه ایثار می‌کنند و جان خود را طبق اخلاص گذاشته‌اند، زیرا جای جای ایران را خاک مادری خود می‌دانند. شاید فقط نام استان‌ها با یکدیگر متفاوت باشد، اما ایران، ایران است.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مزدوران، این خائنان به وطن و وطن‌فروشانی که امروز برای گذران زندگی خود، مواجب‌بگیر و مزدور رژیم صهیونیستی و آمریکا شده‌اند، این شایعات را به وجود می‌آورند، اما باید محکم گفت که ۹۰ میلیون ایرانی صاحب خوزستان هستند، ۹۰ میلیون ایرانی صاحبان سیستان و بلوچستان و صاحبان هرمزگان و بوشهر هستند.

وی با بیان اینکه امروز هم مردم، هم نیروهای نظامی و هم مسئولان، دفاع بسیار خوبی از کشور انجام می‌دهند، عنوان کرد: سناریویی که آمریکا در دستور کار خود دارد این است که ابتدا مدیریت تنگه هرمز را از ایران بگیرد و پس از آنکه توانست ترانزیت نفت به سمت بازار آمریکا و متحدانش را تضمین کند، هجوم زمینی را از جنوب، غرب و شرق کشور طراحی خواهد کرد و تقریباً همه استان‌های کشور را مورد هجوم قرار خواهد داد.

پاپی‌زاده تأکید کرد: امروز نباید اجازه دهیم تحت تأثیر این شانتاژهایی که در حال انجام است قرار بگیریم. هیچ تفاوتی ندارد؛ هر کسی که امروز در جهتی غیر از وحدت حرکت کند، در زمین دشمن بازی می‌کند.

وی در پاسخ به این سؤال که از میزان خسارات واردشده به استان اطلاع دارد یا خیر، گفت: با اقدامات خوبی که در استان خوزستان انجام شد، خساراتی که به بخشی از زیرساخت‌های استان وارد شد، ظرف همین چند روز گذشته با بسیج امکانات، به نحوی بازسازی شد و بازگرداندن زیرساخت‌ها به شرایط عادی پیش رفت که خوشبختانه برای مردم این مناطق کمترین مشکل به وجود آمد.

این نماینده مجلس شورای افزود: قطعاً مردم انتظار دارند که ما هم اقدام کنیم و در جهت همان سیاست «چشم در مقابل چشم» و حتی چند سطح بالاتر پاسخ دهیم. اینکه ما صرفاً تنش را پا به پای دشمن دنبال کنیم، به نظر من بازدارنده نخواهد بود.

پاپی‌زاده ادامه داد: جمهوری اسلامی باید در سقف امکانات خود پاسخ کوبنده، قاطع و شدیدی بدهد و در حوزه نظامی، سیاست خود را از فاز تدافعی به فاز هجومی تغییر دهد. از این به بعد، با اخطارهایی که جمهوری اسلامی داده است، دیگر زمان تمام شده و باید با کوچک‌ترین اقدام تخریبی علیه زیرساخت‌های کشور، حوزه نظامی ما تمام زیرساخت‌های دشمن را مورد هدف قرار دهد و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: کشورهایی هم که پایگاه و فضا در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار داده‌اند، قطعاً شرکای نظامی این دو متجاوز هستند و آن‌ها هم باید هزینه تخریب‌هایی را که در کشور ما انجام شده است، پرداخت کنند. یعنی باید متقابلاً علیه کشورهایی که میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند، با شدیدترین حملات نظامی پاسخ دهیم و زیرساخت‌های آن‌ها را به گونه‌ای مورد هجوم قرار دهیم که از این هجوم نظامی علیه کشورمان پشیمان شوند.

نماینده دزفول ادامه داد: مردم جنوب نیازی به دلسوزی‌های دروغین پیاده‌نظام آمریکا و اسرائیل، یعنی مشتی وطن‌فروش و خائن، ندارند. از سوی دیگر، جمعی از افرادی که فعال اجتماعی بودند و با هزینه این ملت و این کشور برای خود نامی دست و پا کردند و امروز تحت عنوان سلبریتی شناخته می‌شوند، قطعاً در مقابل امنیت کشور و مردم خود مسئول هستند. همان‌گونه که از ظرفیت‌های این آب و خاک و این مردم استفاده کردند و از پله‌های ترقی بالا رفتند و نام و نشانی پیدا کردند، به همان میزان هم مسئولیت اجتماعی در قبال مردم خود دارند.

وی گفت: سکوت این سلبیریتی در برابر قتل عام بچه‌های میناب که قلب جنوب هستند، در برابر کشته شدن زنان و کودکان در لار، در برابر کشته شدن مردم سیستان و بلوچستان و فرزندان آن‌ها که بر اثر تهاجم آمریکا و اسرائیل جان خود را از دست دادند و همچنین در برابر شهدای والامقامی که در خوزستان تقدیم این آب و خاک شدند، سکوتی خائنانه است.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران و به‌ویژه مردم جنوب، این سکوت را فراموش نخواهند کرد. مردم جنوب دست این افراد را خوانده‌اند و اجازه نخواهند داد با این اقدامات، مزدورانه و منافقانه، با خون ملت ایران و مردم جنوب معامله کنند و مزد وطن‌فروشی خود را دریافت کنند.

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