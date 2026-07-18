جهانگیر در نشست خبری:
کیفرخواست رضا پهلوی و ۳۰۰ نفر از عوامل ایران اینترنشنال و منوتو صادر شد
سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست علیه رضا پهلوی و تعدادی از متهمان مرتبط با آنچه «همکاری با دولتهای متخاصم» عنوان کرد:پرونده این افراد به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده و کیفرخواست ۳۰۰ نفر از عوامل مرتبط با شبکههای ایران اینترنشنال و منوتو نیز صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل اینترنشنال، با اشاره به صدور کیفرخواست، گفت: سلسله پهلوی و رژیم پهلوی، تأسیس و به نوعی سقوطی عبرتآمیز دارد. این سلسله با کودتای انگلیسی بر سر کار آمد و رضاخان قزاق توانست این سلسله را با کودتا تأسیس کند. سپس پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، با کودتای آمریکایی، فرزند رضاخان، یعنی محمدرضا، به پادشاهی رسید. در نهایت نیز با انقلاب اسلامی از کشور متواری شدند و این سلسله ساقط شد.
وی ادامه داد: دشمن تلاش کرد با کودتای سومی، مجدداً نوه این خاندان را با یک کودتای اسرائیلی بر سر کار بیاورد که از نظر آنها، با قیام ملت ایران و رشادت قهرمانان، این کودتا محقق نشد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تاریخ گواهی میدهد که رژیم پهلوی از ابتدا توسط یک جریان انگلیسی و اسرائیلی شکل گرفت و در دوران محمدرضا نیز اسرائیل بر جان، مال و ناموس این مملکت اشراف داشت؛ تا جایی که علیه اسرائیل سخن گفتن، معادل سخن گفتن علیه حکومت پهلوی بود و هزینه آن شکنجه، شلاق و اعدام بود.
وی گفت: امام راحل پیش از انقلاب در سخنرانی تاریخی خود فرمودند: "این چه قاعدهای است که وقتی سراغ ما میآیند، میگویند از شاه بد نگویید، از اسرائیل بد نگویید؟ مگر شاه اسرائیلی است که ما نباید از اسرائیل بد بگوییم؟" امروز آن نکته تاریخی امام کاملاً برای ما روشن شده است و فهمیدیم که این خاندان، اسرائیلی هستند و اسرائیلیزاده هستند.
جهانگیر ادامه داد: اخیراً مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتابی منتشر کرده و اسنادی را انتشار داده که در آن، مصاحبهای از همسر محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۵۲ آمده است. وی در آن مصاحبه عنوان کرده که برای تولد رضا پهلوی، پزشکی از اسرائیل به نام یوسف آشرمن در ایران مستقر شد و این فرزند توسط این پزشک اسرائیلی به دنیا آمد. این موضوع نشان میدهد که اسرائیلیها برای به دنیا آمدن این فرزندان نیز برنامهریزی داشتند و برای تأمین منافع خود در این کشور برنامه داشتند.
وی افزود: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و رهبریهای امام راحل، امام شهید و مقام معظم رهبری، این نقشه هفتاد ساله را نقش بر آب کردهاند؛ لذا امروز دیگر بدون نقاب در خدمت مزدوری اسرائیل قرار دارند. در گذشته با نقاب بودند و امروز اسناد آن در حال انتشار است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با اعلام جرم دادستانی کل کشور، پروندهای در دادسرای تهران علیه رضا پهلوی و تعدادی دیگر از متهمانی که به عنوان مزدوران رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران اقدام میکردند، تشکیل شده است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه هم در رابطه با جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ ۴۰ روزه، نسبت به مزدورانی که با دولتهای متخاصم همکاری کردند و صراحتاً خواستار حمله نظامی به ایران، تجزیه ایران، به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور و حمله به زیرساختها و مراکز نظامی بودند، پرونده تشکیل داده است.
جهانگیر گفت: این افراد در لایههای داخلی نیز مزدوران خود را هدایت کردند و با شبکههایی که در اختیار داشتند، مردم را به خشونت، کشتار و جنگ شهری تشویق کردند؛ جنگی که از طریق تصرف و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی، آتش زدن مساجد، قرآن و حتی مردم دنبال شد. این اقدامات نشان داد که میزان وحشیگری این عناصر در داخل، دقیقاً در راستای همان وحشیگریهایی است که رژیم صهیونیستی در غزه و جنوب لبنان انجام میدهد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: از منظر حقوق بینالملل، این افراد مجرم هستند. رفتارهای آنان ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، یعنی اصل منع تهدید یا توسل به زور علیه استقلال و تمامیت ارضی کشورهاست و با قطعنامههای متعدد سازمان ملل نیز مغایرت دارد. این افراد شبکههای ترور راهاندازی کرده بودند، به دنبال بمبگذاری بودند و سایر اقداماتی را که میتوانستند انجام دادند.
وی گفت: لذا جرایمی که برای آنان در نظر گرفته شده و اتهاماتشان در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه عبارت است از همکاری با دولتهای متخاصم، اقدام به جاسوسی و همکاری با سرویسهای بیگانه، تشویق مردم به خشونت، جنگ و کشتار، هدایت و فرماندهی شبکههای تروریستی در داخل، مشارکت و معاونت در قتل مردم و کشتار زنان و کودکان بیدفاع، تخریب اموال عمومی، خصوصی و دولتی، تأمین مالی تروریسم و ضربه به اقتصاد کشور. این موارد همگی از جرایم قابل پیگیری در داخل کشور هستند و در سطح بینالمللی نیز، با توجه به نقض حقوق بینالملل، همکاری با دولتهای متخاصم و درخواست تهاجم به کشور خود، قابل پیگرد هستند.
جهانگیر عنوان کرد: اگرچه ما این افراد را ایرانی نمیدانیم و معتقدیم بهتر است از آنان با عنوان «اسرائیلیزاده» یاد شود تا «ایرانیزاده»، زیرا اگرچه در اسم ایرانی هستند، اما در عقیده، شرف و قلب خود، پایگاهشان، پایگاه بیگانگان و مزدوری برای بیگانگان است.
[27/04/1405 12:53 ب.ظ] Saeede Omidi: وی گفت: اتهام حمایت از ترور و قتل مقامات سیاسی نیز متوجه این افراد است که از نظر بینالمللی قابل پیگرد بوده و اقدام به جاسوسی و همکاری با سرویسهای بیگانه نیز از دیگر مواردی است که درباره آنان قابلیت پیگیری دارد. در نهایت، پرونده پس از تفهیم اتهامات، منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه صالح، یعنی دادگاه انقلاب تهران، ارسال شده است.
جهانگیر تصریح کرد: همچنین از دادستانی تهران گزارش گرفتم که درباره سایر عوامل مرتبط با این جریان برانداز، شامل عوامل ایران اینترنشنال و شبکه منوتو نیز پرونده تشکیل شده است. تاکنون ۳۰۰ نفر از اعضای این شبکهها شناسایی شدهاند. تحقیق و بررسی درباره این افراد در دستور کار قرار گرفته، کیفرخواست صادر شده و پرونده این ۳۰۰ نفر نیز به دادگاه صالح، یعنی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ارسال شده است.
وی ادامه داد: اتهاماتی که متوجه این افراد در شبکههای اینترنشنال و منوتو است، شامل همکاری اطلاعاتی با دشمن، جاسوسی برای دشمن در زمان جنگ، محاربه، افساد فیالارض، تشویق و تحریک مردم به خشونت و کشتار، تخریب اموال عمومی، تأمین مالی تروریسم، فعالیت تبلیغی علیه مردم، علیه نظام و علیه اسلام با همکاری رژیم صهیونیستی و آمریکا و همچنین تلاش برای تجزیه ایران است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این موضوعات در دستور کار دادستانی قرار گرفته، برای این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شده است که انشاءالله به محض اعلام نتایج، اطلاعرسانی دقیق به ملت عزیز ایران انجام خواهد شد.