تعیین تکلیف سهام عدالت در دستور کار مشترک مجلس و دولت

به گزارش ایلنا،علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نشست بررسی وضعیت سهام عدالت با حضور مسئولان مجلس، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس درباره وضعیت سهام عدالت برگزار شد، گفت: از ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت، ۳۰ میلیون غیرمستقیم و ۱۹ میلیون مستقیم سهامدارند.

وی افزود: اختلاف نظر اصلی بین بورس (که خواهان عرضه سهام در بازار است) و فراکسیون سهام عدالت (که بر صیانت از منافع مردم تأکید دارد) وجود دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مقرر شد طی یک هفته جلسه دیگر برگزار و ابعاد تصمیم شفاف شود. باید مشخص شود در صورت بازگشایی نماد سهام عدالت در بورس، چه تضمینی برای حفظ منافع مردم وجود دارد و این اقدام چه آورده‌ای برای ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت خواهد داشت.

به گفته نیکزاد، در این نشست تأکید شد که هر تصمیمی درباره سهام عدالت، باید منافع ۴۹ میلیون نفر را تأمین کرده و میراث رهبر شهید انقلاب، حفظ شود.

وی افزود: مجلس به‌صورت هفتگی موضوع تعیین تکلیف سهام عدالت را پیگیری خواهد کرد.

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