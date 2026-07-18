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اطلاعیه شماره ۲۸/

اسکله سوخت و مراکز اطلاعاتی آمریکا منهدم شد

اسکله سوخت و مراکز اطلاعاتی آمریکا منهدم شد
کد خبر : 1814831
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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در موج ۱۹ عملیات نصر۲، اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا، محل تجمع پرنده‌های جنگی دشمن، مرکز داده‌های اطلاعاتی دشمن، یک مرکز سیگنالی و مخابراتی آمریکا درهم کوبیده شدند.

به گزارش ایلنا،روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۸ عملیات نصر۲ اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

 فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ

مردم قهرمان و با ایمان ایران؛

دریادلان غیور نیروی دریایی سپاه در امتداد حضور حماسی شما ملت بزرگوار در خیابان میدان رزم را هم به صحنه نمایش عجز دشمن جنایتکار تبدیل کردند و علاوه بر کنترل قدرتمندانه تنگه هرمز در موج ۱۹ عملیات نصر۲ ، در پاسخ به تجاوزات شب گذشته ارتش کودک‌کش آمریکا، اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحمدی کویت و محل تجمع پرنده‌های جنگی دشمن در شیخ عیسی بحرین را هدف عملیات کوبنده پهپادی و موشکی خود قرار دادند و مرکز داده‌های اطلاعاتی دشمن در بحرین با عنوان باتلکو را در هم کوبیدند. 

رزمندگان نیروی دریایی همچنین یک مرکز سیگنالی و مخابراتی آمریکا در کویت را منهدم کردند.

 و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

 

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