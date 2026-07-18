عراقچی درگذشت برادر نماینده مجلس را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی در پیامی درگذشت مهدی قشقاوی، برادر حسن قشقاوی نماینده مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت و برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای حسن قشقاوی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

خبر درگذشت برادر گرامیتان، مرحوم مهدی قشقاوی موجب تاسف و تالم گردید، بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت شما و

خانواده محترم تسلیت عرض نموده واز درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای

بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه

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