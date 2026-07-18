در پیامی؛
عراقچی درگذشت برادر نماینده مجلس را تسلیت گفت
وزیر امور خارجه در پیامی، درگذشت مهدی قشقاوی، برادر حسن قشقاوی نماینده مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی در پیامی درگذشت مهدی قشقاوی، برادر حسن قشقاوی نماینده مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت و برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
جناب آقای حسن قشقاوی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
خبر درگذشت برادر گرامیتان، مرحوم مهدی قشقاوی موجب تاسف و تالم گردید، بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت شما و
خانواده محترم تسلیت عرض نموده واز درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای
بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه