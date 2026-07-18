به گزارش ایلنا، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی مرز سومار جهت تردد زائران اربعین، اظهار کرد: همکاران ما در استان طی یک ماه گذشته به‌صورت شبانه‌روزی تمامی اقدامات لازم را انجام داده‌اند و محورهای ورودی، سایبان‌ها، گیت‌ها، بخش گذرنامه و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز را آماده کرده‌اند.

وی افزود: همه دستگاه‌های عضو ستاد اربعین، مجموعه انتظامی، مرزبانی و دستگاه‌های اجرایی با تمام توان پای کار بوده‌اند و امروز، همان‌گونه که رئیس ستاد مرکزی اربعین نیز اشاره کرد، شرایط برای میزبانی از مردم ایران اسلامی، به‌ویژه مردم استان‌های کرمانشاه، ایلام و شهرستان گیلانغرب، برای تردد از مرز سومار به مقصد عتبات عالیات فراهم است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: زیرساخت‌های لازم به‌طور کامل فراهم شده و اگر مواردی نیز باقی مانده باشد، حداکثر ظرف چهار تا پنج روز آینده تکمیل خواهد شد. از این‌رو آمادگی کامل خود را برای استقبال از زائران عزیز از طریق این مرز به مقصد عتبات عالیات اعلام می‌کنیم.

حبیبی با بیان اینکه مرز سومار یکی از مرزهای پرتردد کشور در حوزه تجارت است، گفت: این مرز در بخش تجاری با مرزهای خسروی و پرویزخان رقابت می‌کند و روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کامیون از این مسیر عبور می‌کنند که ظرفیت افزایش تا دو برابر این میزان را نیز دارد.

وی تصریح کرد: همزمان با ایام اربعین و آغاز تردد زائران و مسافران، تردد تجاری و کامیون‌ها نیز از این مرز ادامه خواهد داشت و فعالیت‌های تجاری مطابق روال عادی دنبال می‌شود.

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