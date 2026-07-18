تجلیل مهاجرانی از خانواده شهیدان سردارپور در گتوند

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، شنبه ۲۷ تیرماه در سفر به شهرستان گتوند، ضمن حضور در ‌آرامگاه زنده‌یاد قیصر امین‌پور شاعر فقید کشورمان به مقام شامخ شهدای گمنام این شهرستان نیز ادای احترام کرد.

وی در ادامه سفر استانی خود به شهرستان گتوند، با حضور در منزل شهیدان والامقام سردارپور، با خانواده معظم این شهدا دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار صمیمی که با استقبال گرم خانواده شهید و جمعی از اهالی محل همراه بود، سخنگوی دولت ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید سرافراز، از رشادت‌ها و جانفشانی‌های سردارپور تجلیل کرد.

در پایان این دیدار، سخنگوی دولت با اهدای لوح سپاس و هدیه یادبود، بار دیگر قدردانی خود را از ایثار و فداکاری این خانواده معظم اعلام کرد.

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