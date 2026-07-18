خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امروز صورت گرفت؛

تجلیل مهاجرانی از خانواده شهیدان سردارپور در گتوند

تجلیل مهاجرانی از خانواده شهیدان سردارپور در گتوند
کد خبر : 1814794
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت با حضور در شهرستان گتوند با خانواده شهیدان سردارپور از شهدای جنگ اخیر دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، شنبه ۲۷ تیرماه در سفر به شهرستان گتوند، ضمن حضور در ‌آرامگاه زنده‌یاد قیصر امین‌پور شاعر فقید کشورمان به مقام شامخ شهدای گمنام این شهرستان نیز ادای احترام کرد.

وی در ادامه سفر استانی خود به شهرستان گتوند، با حضور در منزل شهیدان والامقام سردارپور، با خانواده معظم این شهدا دیدار و گفت‌وگو کرد.

 در این دیدار صمیمی که با استقبال گرم خانواده شهید و جمعی از اهالی محل همراه بود، سخنگوی دولت ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید سرافراز، از رشادت‌ها و جانفشانی‌های سردارپور تجلیل کرد.

در پایان این دیدار، سخنگوی دولت با اهدای لوح سپاس و هدیه یادبود، بار دیگر قدردانی خود را از ایثار و فداکاری این خانواده معظم اعلام کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل