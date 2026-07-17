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سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد

قدرت‌نمایی آمریکا از طریق ارتکاب جنایات جنگی و کشتار بی‌گناهان

قدرت‌نمایی آمریکا از طریق ارتکاب جنایات جنگی و کشتار بی‌گناهان
کد خبر : 1814668
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سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار تصاویر ۸ شهید حملات جنایتکارانه ۲۶ تیرماه آمریکا به استان هرمزگان در شبکه ایکس نوشت: «آمریکا می‌خواهد با حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتار بی‌گناهان، به اصطلاح «قدرت» خود را به رخ بکشد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی، با انتشار تصاویر ۸ شهید حملات جنایتکارانه ۲۶ تیرماه آمریکا به استان هرمزگان در شبکه ایکس نوشت: «آمریکا می‌خواهد با حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتار بی‌گناهان، به اصطلاح «قدرت» خود را به رخ بکشد؛ شب گذشته، ارتش تروریستی آمریکا باز هم مرتکب جنایات جنگی شد و با حمله به چند پل و محله مسکونی در استان هرمزگان، ۸ هم‌وطن شامل ۴ بانو و ۴ مرد، از جمله دو برادر معلول، را به شهادت رساند.

ملت ایران امروز بیش از هر زمانی متحد و مصمم است که قاطعانه دشمنان وحشی را از تجاوز نظامی جنایتکارانه علیه میهن عزیزمان، پشیمان کند.»

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