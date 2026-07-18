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حمله دوباره دشمن متجاوز به زیرساخت های هرمزگان

حمله دوباره دشمن متجاوز به زیرساخت های هرمزگان
کد خبر : 1814666
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استانداری هرمزگان اعلام کرد: دشمن جنایتکار آمریکایی بامداد شنبه ۲۷ تیر و در دومین شب پیاپی به زیرساخت های جاده ای و ارتباطی هرمزگان حمله کرد.

به گزارش ایلنا، استانداری هرمزگان اعلام کرد: تونل شهید میرزایی در محور بندرعباس ـ حاجی‌آباد، مسیر رفت و برگشت به دلیل حملات دشمن مسدود است.

همچنین پل شور هم در همین مسیر مورد حمله قرار گرفته است.

بنا بر اعلام استانداری هرمزگان: پل محور رفت سه راه میناب به سمت رودان بعد از دو راهی سرزه هم مورد حمله دشمن قرار گرفته است.

استانداری هرمزگان اعلام کرد: مردم تا اطلاع بعدی از رفت و آمد غیرضروری در جاده‌های استان خودداری کنند

بنا بر اعلام استانداری هرمزگان، با توجه به احتمال حملات مجدد دشمن، ضروری است مردم تا اطلاع ثانوی از تردد غیرضروری در جاده‌های استان خودداری کنند.

دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های امدادی در حال بررسی شرایط و ایجاد مسیر‌های جایگزین هستند.

تلاش‌ها برای ایجاد راه کنار گذر و راه‌های جایگزین در ادامه دارد. 

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