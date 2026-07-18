آمار شهدا و مجروحان حمله دشمن به هرمزگان، ۲۷ تیر
حملات امشب (بامداد ۲۷ تیر) دشمن به هرمزگان تاکنون ۳ شهید و ۸ مجروح بر جای گذاشته است.
به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از شهادت سه نفر و مصدومیت هشت نفر در پی حملات دشمن به برخی نقاط استان هرمزگان خبر داد.
احمد نفیسی گفت: گزارشهای تکمیلی پس از جمعبندی نهایی و بررسیهای میدانی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت حملات دشمن به برخی نقاط هرمزگان گفت: دستگاههای امدادی، درمانی، خدماتی و امنیتی از نخستین لحظات وقوع حادثه در محل حضور یافتهاند و روند امدادرسانی، بررسی ابعاد حادثه و مدیریت شرایط با سرعت در حال پیگیری است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعیههای مربوط به این حادثه را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کنند و از انتشار یا بازنشر اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند و از تردد غیرضروری در محورهای آسیب دیده جدا پرهیز کنند.
وی افزود: عوامل راهداری در تلاش هستند تا راههای مسدود شده را بازگشایی کنند.