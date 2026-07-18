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فرماندهی ندسا:

در ساعات گذشته ۴ کشتی متخلف متوقف شدند

در ساعات گذشته ۴ کشتی متخلف متوقف شدند
کد خبر : 1814662
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فرماندهی نیروی دریایی سپاه از توقیف ۴ کشتی متخلف در ساعات گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از فرماندهی نیروی دریایی سپاه، در ساعات گذشته ۴ فروند کشتی متخلف با حمایت ارتش تروریست امریکا قصد عبور از تنگه هرمز داشتند که طی یک عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی هر ۴ کشتی در جای خود متوقف شدند.

نیروی دریایی سپاه با قاطعیت هشدار داد: مالکان شناورها مانند سران برخی کشورهای جنوبی خلیج فارس فریب حمایت بی اساس ارتش تروریست آمریکا را نخورند و به اخطارها و اعلامیه های نیروی دریایی سپاه توجه کند.

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