فرماندهی ندسا:
در ساعات گذشته ۴ کشتی متخلف متوقف شدند
فرماندهی نیروی دریایی سپاه از توقیف ۴ کشتی متخلف در ساعات گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از فرماندهی نیروی دریایی سپاه، در ساعات گذشته ۴ فروند کشتی متخلف با حمایت ارتش تروریست امریکا قصد عبور از تنگه هرمز داشتند که طی یک عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی هر ۴ کشتی در جای خود متوقف شدند.
نیروی دریایی سپاه با قاطعیت هشدار داد: مالکان شناورها مانند سران برخی کشورهای جنوبی خلیج فارس فریب حمایت بی اساس ارتش تروریست آمریکا را نخورند و به اخطارها و اعلامیه های نیروی دریایی سپاه توجه کند.