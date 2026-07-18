در ساعات گذشته ۴ کشتی متخلف متوقف شدند

به گزارش ایلنا و به نقل از فرماندهی نیروی دریایی سپاه، در ساعات گذشته ۴ فروند کشتی متخلف با حمایت ارتش تروریست امریکا قصد عبور از تنگه هرمز داشتند که طی یک عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی هر ۴ کشتی در جای خود متوقف شدند.