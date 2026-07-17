مرحله سیزدهم عملیات صاعقه ارتش؛
شلیک موشکهای کروز به سمت شناور دشمن متجاوز آمریکایی
سامانه موشکی نیروی دریایی ارتش در مرحله سیزدهم عملیات صاعقه، با موشکهای ساحل به دریا، شناور متخاصم دشمن را هدف قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، با یاد شهیدان گرانقدر ناوشکن همیشه قهرمان دنا، ساعاتی پیش و در مرحله سیزدهم عملیات صاعقه، سامانه موشکی نیروی دریایی ارتش، با موشکهای کروز ساحل به دریا، شناور متخاصم دشمن متجاوز را در شمال اقیانوس هند، هدف قرار داد.
شلیک موشکهای کروز توسط نیروی دریایی ارتش موجب ایجاد رعب و وحشت دشمن و دور شدن شناور متخاصم از تیررس رزمندگان دلیر این نیرو شده است.