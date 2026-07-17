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تداوم حملات آمریکا با اقدامات تهاجمی ایران مواجه می‌شود

تداوم حملات آمریکا با اقدامات تهاجمی ایران مواجه می‌شود
کد خبر : 1814642
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فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی با بیان اینکه از حالا سیاست هم مذاکره و هم جنگ پایان یافته است، تصریح کرد: اگر در روزهای آینده آمریکا جنگ را ادامه دهد ایران از فاز مقابله به مثل وارد فاز تهاجمی خواهد شد.

 

به گزارش ایلنا، سرلشکر محسن رضایی جمعه شب در گفت‌وگویی تلویزیونی با تشریح نقض عهدهای آمریکا اظهار کرد: نقض اول این بود که عقب‌نشینی در لبنان انجام نشد، نقض دوم ایجاد کریدوری غیر از مسیر مدیریتی ایران بود که در نتیجه آن کشتی‌های متخلف را مورد ضربه قرار دادیم و نقض سوم، حمله آمریکا به سواحل جنوبی ایران است.

وی همچنین یادآور شد: مورد دیگر، پرداخت پول‌های بلوکه‌شده‌ ایران بود که با بهانه‌های مختلف عملاً آن را پرداخت نکردند. آمریکا از ابتدا برنامه نقض تفاهم داشت. وگرنه کمیته‌ای شامل قطر و پاکستان برای ارجاع اختلافات وجود داشت. آمریکا اگر برای تفاهم، جدی بود می‌توانست به آن کمیته رجوع کند اما این کار را نکرد چون قصد نقض تفاهم را داشت.

رضایی با تاکید بر اینکه دشمن هنگامه آتش‌بس، محاصره دریایی را آغاز کرد، گفت: این به‌معنای اعلان جنگ است. آمریکا با تمدید یک‌طرفه آتش‌بس به مدت دوماه خشاب‌های خود را پر و پشتیبانی لجستیک را تکمیل کردند تا با فشار و سلطه‌گری مذاکره و خواسته‌های خود را تحمیل کنند. عملاً با نقض‌های پی‌درپی آمریکا چیزی از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد باقی نمانده و اگر بازهم در خواست مذاکره کنند، تفاهم دیگری مدنظرشان خواهد بود که مفاد دیگری خواهد داشت.

وی با اشاره به حملات و جنایات جنگی روزهای اخیر آمریکا در استان‌های جنوبی و دیگر نقاط ایران، گفت: آنان در نقاط مختلف ایران در حال بمباران پل‌ها و بیمارستان‌ها هستند و هدفی از این کار دارند که با سیلی‌های محکم و پی‌درپی ما مواجه شده‌اند. این سیلی‌ها محکم‌تر و بیشتر نیز خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهدف اقدامات اخیر آمریکا، تصریح کرد: آنان قصد انجام عملیاتی دارند که در کنار محاصره دریایی فشار را برای تحمیل تفاهم مدنظرشان به ایران بیشتر کنند اما اکنون سیاستِ هم جنگ و هم مذاکره دیگر تمام شده است.

رضایی ادامه داد: ایران هیچگاه خواهان گسترش جنگ نبوده و در جنگ دوازده روزه هم آن را ثابت کرده است اما دشمنان با جنگ تحمیلی سوم ما را مجبور به منطقه‌ای کردن جنگ کردند. دکترین ایران تاکنون بازدارندگی و مقابله به مثل و پایان دادن به مخاصمه بوده و بستن تنگه هرمز نیز در همین راستاست.

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله، ادامه داد: از سوی دیگر اگر ایران امنیت اقتصادی جهان را با مدیریت تنگه هرمز برقرار نکند، جنگ جهانی بعدی از خلیج فارس آغاز خواهد شد، چراکه هر قدرتی برای به دست گرفتن امنیت تنگه و در واقع امنیت انرژی جهان اقدام خواهد کرد و در نتیجه با یکدیگر درگیر و غرب آسیا به محل منازعه و تسویه‌حساب‌ قدرت‌های جهانی بدل خواهد شد. کشورهای منطقه باید به این موضوع توجه کنند.

وی درباره احتمال عملیات آمریکا علیه ایران، هشدار داد: اگر در روزهای آینده آمریکا جنگ را ادامه دهد ایران از فاز مقابله به مثل وارد فاز تهاجمی خواهد شد. اعلام می‌کنیم شرایط هم مذاکره و هم جنگ تمام شده و اشتباه محاسباتی بعدی آمریکا ممکن است شعله‌های جنگ را به سطح فرامنطقه‌ای برساند. از ملت‌های مسلمان و عزیز منطقه می‌خواهیم با ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل جلوی شعله‌ور شدن جنگ را بگیرند.

 

رضایی در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام زمینی یا هدف‌گذاری برای تصرف نقطه‌ای از ایران، تصریح کرد: آمریکا در روزهای آینده باید منتظر امواج بیشتر و بیشتر موشک و پهپاد باشد. بر فرض که نقطه‌ای یا منطقه‌ای را در ایران بگیرند، آیا خواهند توانست آن را نگه دارند؟ ما پاسخ بی‌ادبی‌های ترامپ را در میدان داده‌ایم و خواهیم داد. کاری خواهیم کرد در تاریخ آمریکا به بدی از او یاد شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و حرکت پشت سر رهبر انقلاب، گفت: باید در کنار وحدت، ایستادگی را حفظ کنیم. دستاورد وحدت و ایستادگی،  تضمین امنیت و پیشرفت ایران طی ۵۰ سال آینده است که البته نیاز به صبر و استقامت دارد.

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله بر لزوم خونخواهی و انتقام شهادت رهبر شهید تاکید و تصریح کرد: ایران دو پرونده باز با آمریکا دارد. اول حقوق حقه ماست که باید حتماً ستانده شود و دوم موضوع انتقام است؛ رهبر شهید، مرجع دینی هم بودند و آمریکا با به شهادت رساندن ایشان از خط قرمز بزرگی عبور کرد که اگر عادی‌سازی شود برای امنیت ملی ایران بسیار خطرناک است. به همین دلیل خونخواهی حتماًما باید پیگیری شود.

رضایی در پایان سخنانش یادآور شد: نباید دشمن را دست‌کم بگیریم. جنگ نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت دارد و دلیل اینکه هنوز اقدامات تهاجمی و سنگین را آغاز نکرده‌ایم همین موضوع است. جنگ باید طوری مدیریت شود که ضربه نهایی محکم وارد شود.

 

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