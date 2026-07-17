به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سه تن از اهالی روستا هنگام عبور از پل بندر خمیر به شهادت رسیدند. آنان کاملاً بی‌گناه بودند و ما هرگز اجازه نخواهیم داد خون پاکشان پایمال شود.



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