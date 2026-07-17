واکنش وزیر امور خارجه به شهادت هموطنانمان در بندر خمیر؛
عراقچی: تا آخرین نفس از وجب به وجب سرزمینمان دفاع میکنیم
وزیر امور خارجه در واکنش به شهادت هموطنانمان در بندر خمیر تاکید کرد:تا آخرین نفس از وجب به وجب سرزمینمان دفاع میکنیم
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سه تن از اهالی روستا هنگام عبور از پل بندر خمیر به شهادت رسیدند. آنان کاملاً بیگناه بودند و ما هرگز اجازه نخواهیم داد خون پاکشان پایمال شود.
ایران، وطن ماست؛ از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب. ما از وجببهوجب این سرزمین تا آخرین نفس دفاع خواهیم کرد.