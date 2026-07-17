دولت تا پای جان کنار مردم ایستاده است

وی افزود: پس از حادثه رخ‌داده برای بیمارستان بقایی، لازم بود از نزدیک در کنار مردم باشیم، از کادر درمان خداقوت بگوییم و از بیماران، به‌ویژه کودکان مبتلا به سرطان، عیادت کنیم.

مهاجرانی با قدردانی از عملکرد مدیریت استان، اظهار کرد: استاندار خوزستان و مجموعه مدیریتی استان با تمام توان در میدان حضور داشتند و اقدامات موثری برای مدیریت شرایط انجام دادند.

وی خطاب به مردم جنوب کشور گفت: مردم جنوب، جان ایران هستند. همه مردم ایران قدردان رنج‌ها، ایستادگی، صبوری و فداکاری‌های شما هستند و به لطف خدا، با همدلی و همراهی، از این شرایط و گردنه دشوار نیز عبور خواهیم کرد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به منظور بهره‌برداری از چند طرح عمرانی و خدماتی به خوزستان سفر کرده است.

وی در ادامه این سفر، پس از حضور در اهواز، به شهرستان اندیمشک سفر خواهد کرد تا از بیمارستان امام علی(ع) بازدید کند و سپس در چند برنامه دیگر در شهرستان گتوند حضور یابد.