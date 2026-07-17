با تمهیدات اتخاذ شده، هیچ گونه نگرانی برای ارسال کالاهای اساسی و تردد در استان وجود ندارد

به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه محمد آشوری تازیانی استاندار و عارف اکبری دادستان مرکز استان و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی از محل حملات دشمن به پل‌ها و محور‌های مواصلاتی استان بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این بازدید، اظهار داشت: دوشادوش نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران و در کنار دستگاه دیپلماسی و دستگاه‌های اجرایی، دستگاه قضایی هم علاوه بر مأموریت‌های معمول و مرتبط با زمان جنگ، یک مأموریت بسیار مهم را در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه دنبال می‌کند و آن هم پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های جنایت جنگی است.

وی افزود: متأسفانه از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون در استان هرمزگان شاهد وقوع چندین جنایت جنگی هستیم و ملاحظه می‌کنیم که دشمن علاوه بر شهادت دانش آموزان مدرسه میناب، تأسیسات آب و اخیراً هم حمله به پل‌ها و مسیر‌های ارتباطی و بمباران پایگاه و پست محیط بانی را در دستور کار خود قرار داده است که همه این موارد از مصادیق بارز جنایت جنگی است.

وی افزود: در خصوص همه این جنایات پرونده قضایی تشکیل شده و این موضوع با جدیت و قاطعیت در حال پیگیری است.

قهرمانی تصریح کرد: در همین راستا هم در خصوص ثبت و ضبط ادله و مستندات و هم در زمینه پیگیری‌های داخلی و بین المللی، قاطعانه تا محاکمه و مجازات بازدارنده همه عوامل دخیل در این جنایات جنگی، موضوع را دنبال خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دشمن در اطلاعیه‌های خود اعلام می‌کند به دستور فرماندهی این کار را انجام می‌دهد، تأکید کرد: جنایتکاران باید به سابقه پرونده‌های جنایت جنگی رجوع کنند تا بفهمند در هیچ موردی، این بهانه که من به دستور فرمانده مرتکب جنایت شده‌ام، پذیرفته نشده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه تصریح کرد: متجاوزان و جنایتکاران باید بدانند که هم در میدان توسط نیرو‌های مسلح تنبیه خواهند شد، هم دستگاه دیپلماسی حقوق کشور و ملت عزیز را دنبال می‌کند و هم در کارزار قضایی و حقوقی قطعاً مجازات و محاکمه همه آمران و عاملان جنایتکار دنبال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در خصوص استان هرمزگان و مسیر‌های ارتباطی آن با تلاش‌های استاندار و همه مدیران اجرایی و نیرو‌های غیور و متعصب استان، کار‌ها در حال انجام است و تا رفع کامل مشکل ادامه خواهد یافت.

وی افزود: هم اکنون در ارتفاع چند ده متری و در گرمای حدود ۵۰ درجه سانتیگراد، عزیزان در حوزه برق مسیر کابل‌های خطوط آسیب دیده را ترمیم می‌کنند و در این خصوص مسیر‌های جایگزین نیز پیش‌بینی شده است و با توجه به این موضوع، خوشبختانه هم اکنون هیچ قطعی برقی در سراسر استان هرمزگان وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: مسیر‌های مواصلاتی نیز در حال تعمیر هستند و با توجه به گزارش مسئولان مربوطه، راه‌های ارتباطی هم ظرف چند ساعات آینده کاملاً بازگشایی می‌شوند و بنابراین با تمهیدات اتخاذ شده، هیچ گونه نگرانی برای ارسال کالا‌های اساسی و برای حمل و نقل و تردد در استان هرمزگان وجود ندارد.