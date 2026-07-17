مشعل گاز در مرز چیلات روشن شد و پروژه آبرسانی به این مرز مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مشعل گاز در مرز چیلات با حضور علی اکبر پورجمشیدیان، قائم مقام وزیر و رئیس ستاد اربعین و استاندار ایلام روشن شد و پروژه آبرسانی به این مرز مورد بهره برداری قرار گرفت.



برای گازرسانی به مرز چیلات بیش از 35 میلیارد تومان و برای آبرسانی بیش از 85 میلیارد تومان هزینه شده است.



در جریان این بازدید، پورچمشیدیان قائم مقام وزیر کشور و کرمی استاندار ایلام از خدمات دستگاه‌های اجرایی تقدیر کردند.

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