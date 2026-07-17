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نیروی دریایی سپاه:

آمریکایی‌ها هر لحظه خود را به ساعت صفر نزدیکتر می‌کنند

آمریکایی‌ها هر لحظه خود را به ساعت صفر نزدیکتر می‌کنند
کد خبر : 1814566
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فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار تحرکات و تجهیزات ارتش تروریستی آمریکایی، نوشت: آمریکایی‌ها هر لحظه خود را به ساعت صفر عملیات علیه یگان‌های دریایی سنتکام در آب‌های منطقه، نزدیک می‌کنند.

 

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، فرماندهی نیروی دریایی سپاه با انتشار تصویری از تحرکات و تجهیزات ارتش تروریستی آمریکایی، نوشت: تحرکات و تجهیزات ارتش تروریستی آمریکایی، تحت اشراف یگان‌های دریایی جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه این پیام آورده است: آمریکایی‌ها هر لحظه خود را به ساعت صفر عملیات علیه یگان‌های دریایی سنتکام در آب‌های منطقه، نزدیک می‌کنند. انتظار بکشید...

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