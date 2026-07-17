به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، فرماندهی نیروی دریایی سپاه با انتشار تصویری از تحرکات و تجهیزات ارتش تروریستی آمریکایی، نوشت: تحرکات و تجهیزات ارتش تروریستی آمریکایی، تحت اشراف یگان‌های دریایی جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه این پیام آورده است: آمریکایی‌ها هر لحظه خود را به ساعت صفر عملیات علیه یگان‌های دریایی سنتکام در آب‌های منطقه، نزدیک می‌کنند. انتظار بکشید...

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