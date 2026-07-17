به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، امام جمعه قم در خطبه‌های نماز جمعه ۲۶ تیرماه که در مصلی قدس برگزار شد، اظهار کرد: تشییع تاریخی، تمدنی و بی‌نظیر پیکر مطهر رهبر شهید، نقطه عطفی در تاریخ به شمار می‌رود و حضور حدود ۴۳ میلیون نفر در گرم‌ترین روزهای سال، طی چند شبانه‌روز در ایران و عراق، نشان‌دهنده آن است که امام شهید چگونه بر جان‌ها و قرن‌های میلیون‌ها نفر حکومت می‌کردند.

امام جمعه قم افزود: این تشییع باشکوه، ظهور ابرقدرتی معنوی، ایمانی و مردمی و نقطه عطفی در حرکت تمدنی ملت ایران و جبهه مقاومت بود و ابعاد سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و مدیریتی آن، از ویژگی‌های حکمرانی ولایی است که در تاریخ جهان نمی‌توان برای آن نمونه‌ای یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از نیروهای مسلح، هشدار داد: پاسخ کوبنده رزمندگان ما به دشمن بی‌وجدان، بی‌شعور و قمارباز، پیام روشنی داشت.

آیت الله سعیدی تأکید کرد: به کشورهای مسلمان منطقه تذکر می‌دهیم که نگذارند عزت سرزمین‌های اسلامی با حضور کفار جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی مخدوش شود و اجازه ندهند از خاک آن‌ها برای جنایت علیه مردم فلسطین، لبنان، ایران و یمن استفاده شود.

امام جمعه قم درباره مذاکره با دشمن اظهار کرد: برخی باید از توهم دلبستگی به مذاکرات بی‌حاصل و زیانبار خارج شوند، چراکه مذاکره با دشمنی که در اندیشه براندازی جمهوری اسلامی است، هیچ سودی ندارد و صلح واقعی از موضع ضعف به دست نمی‌آید.

تولیت حرم حضرت معصومه (س) اظهار کرد: هر جا عقب‌نشینی کردیم، دشمن گستاخ‌تر شد و هر جا محکم ایستادیم، او ناچار به عقب‌نشینی شد، لذا ملت ما از مقاومت هرگز عقب‌نشینی نخواهد کرد و امروز هر صدایی که عقب‌نشینی را به نام عقلانیت قالب کند، محکوم است.

وی با اشاره به آمادگی نظامی تصریح کرد: نیروهای مسلح باید ضرب‌آهنگ جنگ را بالا ببرند و بانک اهداف خود را افزایش دهند؛ به‌طوری که ضربه وارد شده به دشمن، غیرقابل جبران باشد و لیست اصلی این اهداف، شامل چاه‌های نفت و زیرساخت‌های انرژی در منطقه برای رژیم صهیونیستی و آمریکاست.

آیت الله سعیدی درباره تهدیدات ترامپ هشدار داد: اگر خطای راهبردی از سوی ارتش تروریستی آمریکا رخ دهد، همه بدانند که در این صورت هیچ‌کس حق استفاده از انرژی منطقه را نخواهد داشت و سیاست قطعی ایران این است؛ یا انرژی همه، یا برای هیچ‌کس.

امام جمعه قم درباره مقاومت لبنان تصریح کرد: آنچه در لبنان می‌گذرد، نبردی میان قدرت متکبر و اراده مؤمن است؛ دشمن می‌خواهد مردم را بترساند، اما مقاومت با هر ضربه ریشه‌دارتر می‌شود و تنها راه نجات، تکیه بر توحید و مقاومت است و فرمود: «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا».

وی تأکید کرد: آنچه امروز در لبنان جریان دارد، صرفاً یک رویارویی نظامی نیست، بلکه نبرد میان اراده مؤمنان و جبهه استکبار است.

امام جمعه قم افزود: دشمن با ابزارهایی همچون ترور، تخریب و تهدید به دنبال شکستن اراده مردم لبنان و مقاومت اسلامی است، اما تجربه نشان داده است که مقاومت با هر فشار، ریشه‌دارتر و مستحکم‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: لبنان امروز به ملت‌های منطقه می‌آموزد که تنها راه مقابله با متجاوزان و بدعهدان، تکیه بر ایمان، مقاومت و توکل به خداوند متعال است.

وی با تسلیت سالروز شهادت حضرت رقیه (س)، یاد و خاطره شهدای اخیر، شهدای مدرسه مینا و نوه امام امت را گرامی داشت.

امام جمعه قم همچنین با اشاره به سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع)، روایتی از آن حضرت درباره ناشناخته ماندن نعمت‌ها تا هنگام فقدان آن‌ها بیان کرد و گفت: وجود رهبر شهید انقلاب اسلامی برای بسیاری از مردم تا پیش از شهادت، آن‌گونه که باید شناخته نشده بود، اما پس از شهادت، آثار و برکات وجودی ایشان بیش از گذشته آشکار شد و مردم دریافتند چه گوهر ارزشمندی را از دست داده‌اند.

وی با دعوت مردم به تبعیت از رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت گوش سپردن به رهنمودهای ایشان تأکید کرد.

آیت‌الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود، ترویج ابتذال، بی‌حجابی، مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی را بخشی از جنگ نرم دشمن برای تضعیف بنیان‌های دینی و خانواده دانست.

وی اظهار کرد: هدف دشمن از این اقدامات، کمرنگ کردن هویت دینی و ملی جامعه و فراهم کردن زمینه نفوذ فرهنگی و سیاسی است.

امام جمعه قم تأکید کرد: مقابله با این توطئه، نیازمند تقویت ایمان، افزایش آگاهی عمومی و برخورد قاطع مسئولان با مظاهر فساد، بی‌حجابی و ترویج مواد مخدر است.

آیت الله سعیدی مجددا در پایان با اشاره به تشییع گسترده رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور کم‌نظیر مردمی را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و نمادی از اقتدار معنوی، مردمی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: این بدرقه تاریخی، جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب و جبهه مقاومت بود.

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