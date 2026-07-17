هشت شهید در حملات ارتش تروریستی آمریکا به هرمزگان
معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان گفت: حملات شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه در هرمزگان ۸ شهید و ۱۹ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا، احمد نفیسی افزود: شش پل در محور بندرعباس - لار در محدوده شهرستان بندرخمیر هدف اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفته و با وجود بازگشایی مسیرهای جایگزین رفت و آمد در این محور با کندی صورت میگیرد.
وی گفت: مسیرهای جایگزین برای رفت و آمد خودروها بازگشایی شده است، اما به دلیل خسارتهای وارد شده تردد در این محور با کندی انجام میشود و از هم استانیها درخواست میشود ضمن رعایت احتیاط، همکاری لازم را با عوامل پلیس راه و نیروهای امدادی داشته باشند.
نفیسی همچنین با اشاره به آسیب وارد شده به خطوط راهآهن بندرعباس گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، ایستگاه فین به عنوان ایستگاه جایگزین تعیین شده و تمام سفرهای ریلی از این ایستگاه مدیریت و راهبری میشود.
وی از لغو برگزاری امتحانات نهایی و هماهنگ کشوری در سطح استان هرمزگان در روزهای پنجشنبه و شنبه خبر داد و گفت: طبق پیگیریهای انجام شده در سطح دولت و وزارت آموزش و پرورش امتحانات پایه یازدهم و دوازدهم، در سراسر استان هرمزگان لغو و به زمان دیگری موکول شدهاند.
وی افزود: این تصمیم در جهت تأمین آرامش روانی و عدالت آموزشی برای دانشآموزان استان اتخاذ شده است.
وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیهها را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و با رعایت توصیههای ایمنی و همکاری با دستگاههای اجرایی، از حضور غیرضروری در محدودههای حادثهدیده خودداری کنند.