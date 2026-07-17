خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشت شهید در حملات ارتش تروریستی آمریکا به هرمزگان

هشت شهید در حملات ارتش تروریستی آمریکا به هرمزگان
کد خبر : 1814556
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان گفت: حملات شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه در هرمزگان ۸ شهید و ۱۹ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا،  احمد نفیسی افزود: شش پل در محور بندرعباس - لار در محدوده شهرستان بندرخمیر هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفته و با وجود بازگشایی مسیر‌های جایگزین رفت و آمد در این محور با کندی صورت می‌گیرد.

وی گفت: مسیر‌های جایگزین برای رفت و آمد خودرو‌ها بازگشایی شده است، اما به دلیل خسارت‌های وارد شده تردد در این محور با کندی انجام می‌شود و از هم استانی‌ها درخواست می‌شود ضمن رعایت احتیاط، همکاری لازم را با عوامل پلیس راه و نیرو‌های امدادی داشته باشند.

نفیسی همچنین با اشاره به آسیب وارد شده به خطوط راه‌آهن بندرعباس گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، ایستگاه فین به عنوان ایستگاه جایگزین تعیین شده و تمام سفر‌های ریلی از این ایستگاه مدیریت و راهبری می‌شود.

وی از لغو برگزاری امتحانات نهایی و هماهنگ کشوری در سطح استان هرمزگان در روز‌های پنجشنبه و شنبه خبر داد و گفت: طبق پیگیری‌های انجام شده در سطح دولت و وزارت آموزش و پرورش امتحانات پایه یازدهم و دوازدهم، در سراسر استان هرمزگان لغو و به زمان دیگری موکول شده‌اند.

وی افزود: این تصمیم در جهت تأمین آرامش روانی و عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان استان اتخاذ شده است.

وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌ها را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و با رعایت توصیه‌های ایمنی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، از حضور غیرضروری در محدوده‌های حادثه‌دیده خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل