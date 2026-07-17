رضایی کوچی در تشریح بازدید میدانی از پلهای آسیب دیده از حملات رژیم تروریستی آمریکا:
حمله به پلها خللی در پشتیبانی از تنگه هرمز ایجاد نمیکند
رئیس کمیسیون عمران مجلس با محکوم کردن حملات شب گذشته آمریکا به زیرساختهای کشور، از آغاز بازسازی پلهای آسیبدیده و برقراری تردد از مسیرهای جایگزین خبر داد و با تأکید بر لزوم پاسخ قاطع و کوبنده به این تجاوزات، گفت: هرچه پاسخ جمهوری اسلامی ایران محکمتر باشد، نقش بازدارندگی بیشتری در برابر اقدامات دشمن خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، ضمن محکومیت حملات و تجاوزهای شب گذشته نیروهای تروریستی آمریکایی به زیرساختهای کشور، از بازدید میدانی خود از پلهای آسیبدیده در جنوب کشور خبر داد.
وی با اشاره به تخریب تعدادی از پلها در این حملات گفت: امروز در حال بازدید از پلها و محلهای آسیبدیده ناشی از تجاوزات دشمن تروریست آمریکایی هستیم. خوشبختانه مسیرها مسدود نبوده، مسیرهای جایگزین تعریف شده و ترددها در حال انجام است. مطالعات اولیه برای بازسازی نیز آغاز شده و نیروهای مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری مشغول همکاری برای تسهیل تردد در مسیرهای جایگزین هستند.
رضاییکوچی در ادامه اظهار داشت: با تلاش همکاران، مسیرهای جایگزین تعریف شده و برنامه بازسازی نقاط آسیب دیده نیز به سرعت با پشتوانه دانش فنی و مهندسی کشورمان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هدف آمریکا از حمله به زیرساختهای استانهای جنوب کشور، به ویژه دسترسیهای بندرعباس، تضعیف پشتیبانی از تنگه هرمز بوده است، خاطرنشان کرد: دشمن با این تصور که با زدن زیرساختها میتواند پشتیبانی از بنادر و تنگه هرمز را کمرنگ کند، دست به این اقدامات زده است، اما این تصور کاملاً اشتباه است و هیچ خللی در مقاومت مردم و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد.
وی با اشاره به لزوم پاسخ قاطع به این تجاوزات، تصریح کرد: ما باید با قاطعیت و حتی شدیدتر به اقدامات دشمن پاسخ دهیم. هرچه پاسخ ما محکمتر و کوبندهتر باشد، نقش بازدارندگی بیشتری خواهد داشت. دشمن باید بداند که اگر یک پل را بزند، ما دو پل از زیرساختهایشان را هدف قرار خواهیم داد.
رضاییکوچی در ادامه با اشاره به حمایت برخی کشورها از آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: نیروهای مسلح کشورمان باید زیرساختهای کشورهایی که با آمریکاییها همکاری میکنند و زمینه را برای تجاوز به کشورمان فراهم میکنند، را مورد اصابت قرار دهند. آمریکاییها باید بدانند که پشتیبانی از تنگه هرمز تنها به نوار ساحلی و از منطقه بندر عباس محدود نشده و از هر نقطهای در کشور میتوان کنترل تنگه هرمز را در دست داشت و پشتیبانی از جزایر جنوبی ادامه خواهد یافت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان با تأکید بر آمادگی کامل کشور برای هرگونه تهدید، تصریح کرد: مقاومت مردم و نیروهای مسلح ما مصممتر از گذشته ادامه خواهد یافت و پاسخ ما به هرگونه تعرضی، کوبنده و پشیمانکننده خواهد بود تا دشمن دیگر جرات حمله به زیرساختهای کشور را پیدا نکند.