خطبههای نماز جمعه اصفهان
ایجاد بازدارندگی قطعی با مذاکره به دست نمیآید
امام جمعه اصفهان گفت: دولتمردان بدانند که از طریق مذاکره، سودی برای کشور حاصل نمیشود.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد محمودی افزود: شرایط کنونی کشور به یک بازدارندگی قوی نیاز دارد که دیگر دشمنان نتوانند به مرزو بوم کشور و امنیت مردم ایران دست درازی کنند.
وی تکیه بر داشتههای داخلی، بهبود شرایط اقتصادی و مشارکت مردمی را پشتوانهای مهم برای بازدارندگی بیان کرد و گفت: برای اینکه به بازدارندگی اصلی و قطعی برسیم باید خونخواه رهبر شهیدمان باشیم.
حجت الاسلام محمودی باقدردانی از نیروهای مسلح گفت: برای پاسخ به جنایتهای آمریکا نیازاست نیروهای مسلح ضرب آهنگ جنگ را بالاتر ببرند تا دشمنان جرات نکنند خسارت وارد کنند.
خطیب موقت نماز جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود از حضور میلیونی و حماسی مردم در تشییع رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد و گفت: این حضور پیامهای مهمی برای همه جهانیان بویژه دشمنان این مرز و بوم داشت.