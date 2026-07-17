خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک پزشکیان در پی قهرمانی تیم ملی تکواندو میکس ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶

پیام تبریک پزشکیان در پی قهرمانی تیم ملی تکواندو میکس ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1814527
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در پیام قهرمانی تیم ملی تکواندو میکس کشورمان در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ کره جنوبی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی تکواندوی میکس جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی، این موفقیت ارزشمند را نشان دهنده استعداد،اراده و ظرفیت‌های کم نظیر جوانان ایران اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی دانست و تصریح کرد: امیدوارم ورزشکاران عزیز کشورمان همچنان با تکیه بر توانمندی و همت خود، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در میادین جهانی برافراشته نگاه دارند و پیام‌آور عزت، امید و سربلندی برای ملت بزرگ ایران باشند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی تکواندوی میکس کشورمان در رقابت‌های جهانی جام جهانی۲۰۲۶ کره جنوبی، بار دیگر استعداد، اراده و ظرفیت‌های کم‌نظیر جوانان ایران اسلامی را در عرصه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشت.

با افتخار این موفقیت ارزشمند را به ملت ورزش دوست ایران، جامعه ورزش کشور، مربیان، کادر فنی و تمامی دست‌اندرکاران این افتخارآفرینی تبریک می‌گویم و از تلاش‌های ثمربخش آنان قدردانی می‌کنم.

امیدوارم ورزشکاران عزیز کشورمان همچنان با تکیه بر توانمندی و همت خود، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در میادین جهانی برافراشته نگاه دارند و پیام‌آور عزت، امید و سربلندی برای ملت بزرگ ایران باشند.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل