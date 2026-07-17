پیام تبریک پزشکیان در پی قهرمانی تیم ملی تکواندو میکس ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۶
رئیس جمهور در پیام قهرمانی تیم ملی تکواندو میکس کشورمان در رقابتهای جهانی ۲۰۲۶ کره جنوبی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی تکواندوی میکس جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای جهانی، این موفقیت ارزشمند را نشان دهنده استعداد،اراده و ظرفیتهای کم نظیر جوانان ایران اسلامی در عرصههای بینالمللی دانست و تصریح کرد: امیدوارم ورزشکاران عزیز کشورمان همچنان با تکیه بر توانمندی و همت خود، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در میادین جهانی برافراشته نگاه دارند و پیامآور عزت، امید و سربلندی برای ملت بزرگ ایران باشند.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی تیم ملی تکواندوی میکس کشورمان در رقابتهای جهانی جام جهانی۲۰۲۶ کره جنوبی، بار دیگر استعداد، اراده و ظرفیتهای کمنظیر جوانان ایران اسلامی را در عرصههای بینالمللی به نمایش گذاشت.
با افتخار این موفقیت ارزشمند را به ملت ورزش دوست ایران، جامعه ورزش کشور، مربیان، کادر فنی و تمامی دستاندرکاران این افتخارآفرینی تبریک میگویم و از تلاشهای ثمربخش آنان قدردانی میکنم.
امیدوارم ورزشکاران عزیز کشورمان همچنان با تکیه بر توانمندی و همت خود، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در میادین جهانی برافراشته نگاه دارند و پیامآور عزت، امید و سربلندی برای ملت بزرگ ایران باشند.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران