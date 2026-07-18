فداحسین مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون اهداف حملات اخیر آمریکا، از جمله تقویت موقعیت واشنگتن در مذاکرات یا زمینه‌سازی برای جنگی گسترده و حتی اشغال جزایر ایران، اظهار کرد: عملیات وحشیانه‌ای که آمریکایی‌ها در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در جنوب، انجام دادند، حاکی از چند اتفاق است که به‌شدت آمریکایی‌ها، به‌ویژه ترامپ، را عصبانی کرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: نخست اینکه حضور تاریخی ملت ایران در مراسم تشییع رهبر شهید و انسجام ملی‌ که شکل گرفت، برخلاف تصور آمریکایی‌ها بود. آنان تصور می‌کردند که انسجام و وحدت ملی در کشور وجود ندارد، اما این نمایش قدرت ملت ایران به‌ویژه حضور ۴۳ میلیونی مردم، آنان را به‌شدت عصبانی کرد؛ زیرا یکی از اهداف‌شان این بود که چنین انسجامی شکل نگیرد و پذیرش این واقعیت برای آنان بسیار دشوار است.

وی ادامه داد: نکته دوم حضور کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و حتی سایر کشورها برای تکریم رهبر شهید در تهران بود که برای آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی باورنکردنی بود.

مالکی خاطرنشان کرد: نکته سوم این است که آنان احساس کردند پس از تفاهم‌نامه، قافیه را باخته‌اند. همان‌گونه که در جنگ شکست‌های پی‌درپی را تجربه کردند، ماهیت تفاهم‌نامه‌ای که دو رئیس‌جمهور امضا کردند هم برای آمریکایی‌ها به‌منزله شکست بود؛ زیرا ترامپ باید در داخل کشور خود پاسخگو باشد. با توجه به مرزبندی‌های موجود در جامعه آمریکا و کسانی که مواضع جدی علیه ترامپ دارند، او ناچار به پاسخگویی است. اکنون هم با توجه به انتخابات پیش‌رو و احتمال از دست دادن موقعیت سیاسی خود و همچنین احتمال اینکه بسیاری از برنامه‌هایش توسط کنگره آینده متوقف شود، شرایط شکننده‌ای در آمریکا وجود دارد.

وی ادامه داد: مجموع این مسائل باعث شد که دست به این عملیات نسنجیده و غیرقابل قبول بزنند؛ زیرا هنگامی که یک تفاهم‌نامه بین‌المللی امضا می‌شود، طرفین باید به آن پایبند باشند. این اقدام، حیثیت آمریکایی‌ها را از بین برد. اینکه مفاد تفاهم‌نامه چه بوده، بحث جداگانه‌ای است، اما اینکه ترامپ همانند برجام، به‌راحتی تفاهم‌نامه را نقض کرد، بی‌اعتباری و بی‌آبرویی بزرگی برای او در سراسر دنیا به همراه داشت.

مالکی با اشاره به اینکه اکنون یکی از موضوعات این است که ترامپ، به دلیل فشار افکار عمومی جهان، رهبران کشورها و حتی هم‌پیمانان آمریکا، تلاش می‌کند دوباره موضوع تفاهم‌نامه را مطرح کند، خاطرنشان کرد: ایران اکنون موضع مشخصی دارد و ملت ایران هم بر این موضع تأکید دارد که به هیچ عنوان در میز مذاکره شرکت نخواهد کرد و به تفاهم‌نامه پایبند نخواهد بود. از این‌رو، آمریکا تلاش می‌کند با انجام اقداماتی ایذایی و مقطعی، ایران را وادار کند که بار دیگر پای میز مذاکره حاضر شود، اما روند امور در ایران برخلاف تصورات آمریکایی‌ها پیش می‌رود.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر، نوع عملیاتی را که انجام داده‌اند در نظر بگیرید؛ عملیاتی که برای آمریکایی‌ها هم یک افتضاح محسوب می‌شود؛ برای مثال، آسایشگاهی را که تعدادی از سربازان عزیز ارتش در چابهار در آن حضور داشتند، هدف قرار می‌دهند. این اقدام چه معنایی دارد؟ این اقدامات ناشی از استیصال است. یا بیمارستانی در اهواز را هدف قرار می‌دهند، یا فرودگاه ایرانشهر را که اساساً کاربرد نظامی ندارد، مورد حمله قرار می‌دهند، یا یک پایگاه کوچک در سراوان را هدف قرار می‌دهند. این‌ها همگی نشان‌دهنده نوع عملیاتی است که امروز نه‌تنها ما، بلکه تحلیل‌گران جهان هم آن را بررسی می‌کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: به هر حال در دنیا جنگ را زیر نظر دارند و تحلیل می‌کنند من هم با همان تحلیلی که دنیا بیان می‌کند می‌گویم، نوع عملیاتی که ایران طی چند روز گذشته انجام داده، برای آمریکایی‌ها کمرشکن بوده، زیرا جاهای حساس و زیرساخت‌هایش در کشورهای همسایه را هدف قرار داده است. علاوه بر این، ما هنوز رونمایی جدی از عملیات فراگیر خود با مخرب‌ترین سلاح‌ها انجام نداده‌ایم و اگر این روند ادامه پیدا کند، قطعاً تبعات آن متوجه آمریکا خواهد شد.

وی در پاسخ به ادعای برخی کارشناسان مبنی بر اینکه تمرکز حملات به جنوب ایران با هدف فراهم کردن زمینه ورود احزاب کردی از شمال عراق و آذربایجان غربی و اشغال مناطق مرزی انجام می‌شود، گفت: از همه رسانه‌ها می‌خواهم تحلیل‌هایی را که موجب ایجاد ذهنیت در جامعه می‌شود، بزرگنمایی نکنند؛ زیرا برخی از این تحلیل‌ها متعلق به گذشته و به نوعی پوسیده است.

مالکی تاکید کرد: بله، سال‌های سال است که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی بیش از سه دهه، گروهک‌ها را در اطراف کشورمان مسلح کرده‌اند، به آنها کمک مالی کرده‌اند و تلاش کرده‌اند آنها را برای حمله به ایران به‌کار بگیرند، اما همان‌گونه که مشاهده کردید، موفق نشدند. در همین جنگ رمضان هم تمامی پایگاه‌های آنان در کردستان مورد هدف قرار گرفت. بنابراین، این مسائل موضوع جدیدی نیست.

وی افزود: نیروی زمینی ارتش و نیروی زمینی سپاه، هر دو، نیروهایی قبراق، آماده و سرحال هستند که تاکنون هم در این جنگ، جز در موارد محدودی، وارد عملیات گسترده زمینی نشده‌اند. از جمله در جریان عملیات زمینی که آمریکایی‌ها در جنوب اصفهان انجام دادند، بسیار سریع حتی قبل از آن که ارتش و سپاه برسند تکاوران یگان ویژه و نیروی انتظامی با سرعت وارد عمل شدند و دشمن را با شکست مواجه کردند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه برخی تحلیل می‌کنند و می‌گویند آمریکایی‌ها قصد دارند عملیات زمینی در خارک یا چابهار انجام دهند، باید گفت که بله، چنین سناریویی در ذهن آنان وجود دارد، اما تا مرحله اجرا فاصله زیادی وجود دارد و اجرای آن زمان‌بر است. آنها این موضوع را در جنگ رمضان هم آزمودند. از یکی از سواحل کشورهای عربی، لشکر ۸۲ ویژه آمریکا قصد داشت عملیات زمینی در خارک و چابهار انجام دهد، اما با موشک‌های دوربرد، موشک‌ها و پهپادهای ایرانی منهدم شد و حتی نتوانست از همان سواحل حرکت کند.

وی تاکید کرد: این‌ها مسائلی است که آمریکایی‌ها آنها را آزموده‌اند و به تعبیر دیگر، ضربه سخت آن را هم دیده‌اند و عملیات ایران را هم مشاهده کرده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد این است که انسجام ملی کشور در همه سطوح حفظ شود؛ هم میان مسئولان و ارکان کشور، هم میان ارکان کشور و مردم، و هم در میان خود مردم. مردم ما به لطف خداوند متعال، با هوشمندی، این انسجام را به‌خوبی نشان داده‌اند؛ اما جریان‌های سیاسی و مردم باید مراقب باشند، زیرا هر سخنی که به انسجام ملی لطمه وارد کند، بازی کردن در زمین دشمن است. نباید بی‌اعتمادی میان مردم و مسئولان ایجاد شود. اعتماد باید حفظ شود و اطمینان داشته باشیم که هر اتفاقی رخ دهد، همه در جهت منافع ملی گام برخواهند داشت.

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