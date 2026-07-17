به گزارش ایلنا؛ آیت‌الله سید نصیر حسینی، امام جمعه یاسوج، با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، تهاجم مجدد آمریکای جنایتکار به کشور و ملت ایران و زیر پا گذاشتن تفاهماتی است که خودشان نیز آن را امضا کرده بودند.

آیت الله حسینی با بیان اینکه جمهوری اسلامی بارها چنین رفتارهایی را از سوی آمریکا تجربه کرده است، افزود: از ابتدا نیز امید و اعتمادی به دولت آمریکا وجود نداشت، چرا که کشوری که موجودیت خود را بر پایه جنایت، خونریزی، خیانت و فساد بنا کرده، نمی‌تواند به اخلاق، تعهد و پیمان پایبند باشد.

امام جمعه یاسوج ادامه داد: نباید از چنین دولتی انتظار وفاداری به تعهدات داشت، زیرا سابقه طولانی اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران، گواه این واقعیت است.

حسینی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره مذاکره و صلح، گفت: امروز عده‌ای از صلح سخن می‌گویند، در حالی که دشمن با تمام توان به کشور حمله کرده، رهبر انقلاب، فرماندهان نظامی، کودکان و مردم بی‌گناه را هدف قرار داده و امنیت کشور را نشانه گرفته است.

وی تأکید کرد: صلح و سازش در چنین شرایطی به معنای تسلیم، پذیرش ذلت، زانو زدن در برابر دشمن و خیانت به ملت است و ملت ایران هرگز چنین راهی را انتخاب نخواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: جمهوری اسلامی ایران با تمام توان، قدرت و صلابت در برابر دشمن خواهد ایستاد و از عزت، استقلال، پرچم، سرزمین، مرزهای زمینی، هوایی و دریایی و همچنین تنگه هرمز دفاع خواهد کرد و اگر لازم باشد، با افتخار در این مسیر جان خواهد داد.

وی با اشاره به عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه مواضع دشمن گفت: نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران ضربات سنگینی به دشمن وارد کرده‌اند و در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه نیز تلفات قابل توجهی به نیروهای آمریکایی وارد شده است.

حسینی ادامه داد: ملت ایران این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد و عقب‌نشینی در برابر دشمن را نخواهد پذیرفت.

امام جمعه یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود، برخی جریان‌های داخلی را که از مذاکره و سازش سخن می‌گویند، مورد انتقاد قرار داد و گفت: کسانی که تا دیروز از آمریکا و ترامپ درخواست حمله می‌کردند، امروز با طرح شعارهای به ظاهر دلسوزانه، در مسیر اهداف دشمن حرکت می‌کنند.

وی تأکید کرد: شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز کشور، همگی یک ایران واحد هستند و تلاش برای ایجاد تفرقه میان مردم، در راستای خواسته‌های دشمن است.

برخی جریان‌های داخلی، زمینه‌ساز تحمیل جنگ به کشور می‌شوند / هوشیار باشید

حسینی با بیان اینکه برخی افراد ناآگاه یا نفوذی با طرح مباحث اختلاف‌افکنانه، زمینه‌ساز تحمیل جنگ به کشور می‌شوند، تاکید کرد: دشمن زمانی برای حمله تشویق می‌شود که احساس کند وحدت ملی آسیب دیده و جامعه دچار اختلاف و فروپاشی اجتماعی شده است.

وی ادامه داد: اگر ملت ایران همچون دوران دفاع مقدس متحد و یکپارچه در کنار یکدیگر بایستند، هیچ قدرتی توان شکست این ملت را نخواهد داشت.

امام جمعه یاسوج با اشاره به حضور مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در دفاع از کشور گفت: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس مردم این استان در جبهه‌ها حضور داشتند، امروز نیز در دفاع از کشور پیشگام هستند و در همین روزها نیز تعدادی از فرزندان این استان در مناطق مرزی به شهادت رسیده‌اند و آیین تشییع پیکر آنان برگزار خواهد شد.

اگر ملت متحد بایستد، هیچ قدرتی توان شکست ایران را ندارد

وی از مردم خواست نسبت به «صداهای شیطانی» و تبلیغات دشمن هوشیار باشند و افزود: برخی افراد به دلیل ناآگاهی، سخنان جریان‌های معاند را تشخیص نمی‌دهند و ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار می‌گیرند.

تشییع رهبر شهید حماسه‌ای تاریخی بود

حسینی به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مراسم تشییع پیکر ایشان به یک حماسه تاریخی تبدیل شد و میلیون‌ها نفر در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا با حضور گسترده خود، عشق، وفاداری و حمایتشان را از آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

وی افزود: میلیون‌ها نفر دیگر نیز اگرچه امکان حضور نداشتند، اما با دل و جان همراه این مراسم بودند و این حضور گسترده، جلوه‌ای از وحدت و انسجام ملت ایران و دوستداران انقلاب اسلامی بود.

انتقام، مطالبه مردم است

آیت‌الله سید نصیر حسینی، امام جمعه یاسوج، در ادامه بخش سیاسی خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: میلیون‌ها انسان آزاده و مسلمان علاقه‌مند بودند در این مراسم حضور یابند، اما محدودیت ظرفیت، امکان حضور همه را فراهم نکرد.

وی با بیان اینکه خود در مراسم تشییع تهران حضور داشته است، افزود: در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا صحنه‌های کم‌نظیری از حضور مردم رقم خورد و اگر این مراسم در دیگر کشورهای جهان نیز برگزار می‌شد، جمعیت زیادی برای شرکت در آن حضور پیدا می‌کردند.

امام جمعه یاسوج با تأکید بر اینکه شهادت رهبر انقلاب برای ایشان فیض و مقام الهی است، گفت: در مقابل، مسئولیت ملت و نیروهای انقلابی دفاع از رهبر، انقلاب و کشور است و نباید تنها به برگزاری مراسم تشییع و عزاداری بسنده شود.

تقویت بنیه دفاعی، ضرورتی انکارناپذیر

حسینی افزود: ملت ایران باید در برابر عاملان و آمران این جنایت ایستادگی کند و تا زمانی که پاسخ متناسب به این اقدام داده نشود، این موضوع از مطالبات مردم خواهد بود.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها مبنی بر پرهیز از طرح موضوع انتقام، اضافه کرد: انتقام صرفاً یک مفهوم احساسی نیست، بلکه ابعاد مختلفی از جمله حفظ انقلاب اسلامی، صیانت از کشور، دفاع از دستاوردهای نظام و شکست دشمن را در بر می‌گیرد.

انتقام صرفاً احساسی نیست؛ حفظ انقلاب و شکست دشمن در گرو پاسخ متناسب است

نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور تأکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی باید به پیشرفته‌ترین تجهیزات و فناوری‌های دفاعی روز مجهز شود تا بتواند در برابر دشمنی که از سلاح‌های مدرن برخوردار است، بازدارندگی و قدرت لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: در دنیای امروز، دفاع از کشور تنها با تکیه بر شعار امکان‌پذیر نیست و در کنار توکل به خداوند، باید از همه ظرفیت‌های علمی، نظامی و دفاعی برای حفاظت از امنیت و استقلال کشور استفاده کرد.

حسینی با اشاره به واقعه عاشورا گفت: امام حسین (ع) با وجود برخورداری از جایگاه الهی، مسیر طبیعی جهاد و مبارزه را انتخاب کرد و جنگ‌ها بر پایه اسباب و امکانات مادی و طبیعی اداره می‌شوند.

تا زمانی که پاسخ داده نشود، مطالبه مردم باقی خواهد ماند

وی افزود: اگر ملتی از تجهیزات، آمادگی، مقاومت و توان دفاعی کافی برخوردار نباشد، در میدان نبرد آسیب خواهد دید؛ از این رو تقویت بنیه دفاعی کشور یک ضرورت انکارناپذیر است.

جمهوری اسلامی باید به پیشرفته‌ترین تجهیزات دفاعی مجهز شود

امام جمعه یاسوج همچنین تأکید کرد: در صورت ادامه فشارها و اقدامات خصمانه دشمن، جمهوری اسلامی ایران حق دفاع از خود را محفوظ می‌داند و باید با استفاده از توانمندی‌های دفاعی، پاسخ متناسب به هرگونه تجاوز را در دستور کار قرار دهد.