آمریکا بار دیگر نشان داد به امضای خود هم وفادار نیست

به گزارش ایلنا، نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام‌جمعه شیراز با اشاره به تحولات اخیر و رفتار دولت آمریکا، گفت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حسن نیت، صداقت و پایبندی خود به تعهدات را به نمایش گذاشت، اما آمریکا همچون گذشته نشان داد که به امضای خود نیز وفادار نیست و همواره پیمان‌شکنی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز، با تسلیت فرا رسیدن پنجم صفر، سالروز شهادت حضرت رقیه (س)، اظهار داشت: مردم مؤمن همانند سال‌های گذشته با برگزاری مجالس عزاداری، ارادت خود را به خاندان اهل‌بیت (ع) ابراز خواهند کرد.

وی در ادامه با قدردانی از حمایت‌های مردم استان فارس و شیراز از ملت لبنان، گفت: نماینده حزب‌الله لبنان در نماز جمعه شیراز حضور یافته و پیام تشکر مردم و مقاومت لبنان را از حمایت‌های مردم شیراز ابلاغ کرد که این همراهی و همدلی، سرمایه‌ای ارزشمند برای جبهه مقاومت است.

امام جمعه شیراز با اشاره به وعده الهی درباره پیروزی جبهه مقاومت افزود: بر اساس وعده قرآن کریم، حزب‌الله پیروز خواهد شد و روسیاهی برای رژیم صهیونیستی و حامیان آن باقی خواهد ماند.

وی همچنین از خدمات سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی قدردانی کرد و گفت: این مجموعه‌ها خدمات گسترده‌ای به اقشار مختلف جامعه ارائه می‌کنند که شایسته تقدیر است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به تحولات اخیر و رفتار دولت آمریکا، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حسن نیت، صداقت و پایبندی خود به تعهدات را به نمایش گذاشت، اما آمریکا همچون گذشته نشان داد که به امضای خود نیز وفادار نیست.

آیت‌الله دژکام افزود: حتی تحلیلگران آمریکایی نیز امروز اذعان دارند که ایران به تعهدات خود پایبند است، اما دولت آمریکا بار دیگر پیمان‌شکنی کرده است و این رفتار به عنوان سندی تاریخی در حافظه ملت‌ها باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: وقتی از تمدن نوین اسلامی سخن می‌گوییم، باید ویژگی‌های آن نیز روشن باشد؛ صداقت، وفای به عهد و مردانگی از شاخصه‌های ملت ایران است، در حالی که طرف مقابل با دروغ، بدعهدی و نقض پیمان شناخته می‌شود.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه جمهوری اسلامی هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است، گفت: ملت ایران همواره مسیر گفت‌و‌گو و دیپلماسی را در چارچوب عزت و انصاف دنبال کرده، اما هرگاه دشمن راه زورگویی و تجاوز را انتخاب کرده، پاسخ قاطع و متناسب دریافت کرده است.

وی با قدردانی از عملکرد نیرو‌های مسلح کشور افزود: ارتش، سپاه و مجموعه نیرو‌های دفاعی جمهوری اسلامی در پاسخ به اقدامات دشمن، اقتدار خود را به نمایش گذاشتند و این توان دفاعی، مکمل دیپلماسی کشور است.

آیت‌الله دژکام با استناد به آیات قرآن کریم درباره بازدارندگی، اظهار کرد: اسلام هرگز مسلمانان را به تسلیم در برابر متجاوز دعوت نکرده است، بلکه دستور داده است که دشمن متجاوز به گونه‌ای پاسخ بگیرد که دیگر جرأت تعرض نداشته باشد.

هیچ‌کس حق ندارد پیام ضعف به دشمن منتقل کند

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از انقلاب، بهای سنگینی برای استقلال و امنیت کشور پرداخته است.

امام جمعه شیراز افزود: کشوری که صد‌ها هزار شهید تقدیم کرده، هرگز نباید از زبان هیچ فرد یا جریانی پیام ضعف به دشمن مخابره کند؛ ملت ایران هر زمان که رهبر انقلاب فرمان دهند، همچون گذشته یکپارچه در دفاع از کشور خواهد ایستاد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه اقتدار نظامی امروز موجب دلگرمی مردم شده است، تصریح کرد: ایران قوی تنها با توان دفاعی شکل نمی‌گیرد، بلکه قدرت اقتصادی نیز باید در کنار اقتدار نظامی تقویت شود.

وی ادامه داد: دشمن پس از آنکه از رویارویی مستقیم نتیجه‌ای نگرفت، تلاش می‌کند از طریق فشار‌های اقتصادی مردم را تحت فشار قرار دهد؛ از این رو همه دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی و مردم باید جهاد اقتصادی را جدی بگیرند و هرکس در هر جایگاهی که قرار دارد، برای تقویت اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به گرمای شدید در برخی استان‌های کشور، از مردم خواست با مدیریت مصرف برق، امکان خدمات‌رسانی بهتر به مناطق گرمسیر را فراهم کنند.

وی افزود: شبکه برق کشور یکپارچه است و هر میزان صرفه‌جویی مردم، امکان تأمین برق برای استان‌هایی را که با گرمای شدید مواجه هستند، افزایش می‌دهد.

امام جمعه شیراز همچنین با دعوت از مردم برای مشارکت در ارسال آب آشامیدنی به رزمندگان، گفت: تأمین آب برای نیرو‌های مستقر در خطوط مقدم، علاوه بر رفع نیاز آنان، از نظر روحی نیز پشتوانه‌ای ارزشمند برای مدافعان کشور است.

آیت‌الله دژکام در خطبه نخست نماز جمعه نیز با اشاره به فراز‌هایی از خطبه متقین نهج‌البلاغه، تقوا و معنویت را ریشه حماسه‌آفرینی دانست و اظهار کرد: هر حرکت بزرگ و ماندگار در تاریخ اسلام و ایران، از ایمان، معرفت و عشق الهی سرچشمه گرفته است.

وی با اشاره به فرهنگ عاشورا و سیره امام حسین (ع) تصریح کرد: انسان‌های با تقوا اسیر دنیا نمی‌شوند و اگر لازم باشد برای حفظ دین، عزت و آزادی، از جان خود نیز می‌گذرند؛ همان مسیری که شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از میهن در پیش گرفتند و امروز نیز ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا در آن استوار ایستاده است.